Zeballos quiere clasificar

BUENOS AIRES, 20 (NA) - Horacio Zeballos y Marcel Granollers buscarán hoy la clasificación a la siguiente fase de las Finales ATP que se disputan en Londres, Inglaterra, mientras que Diego Schwartzman, ya eliminado, cerrará su participación en el certamen. Los rivales del marplatense y el español serán el austríaco Jurgen Melzer y el francés Edouard Roger-Vasselin, no antes de las 14:45 de la Argentina.

La dupla integrada por Zeballos y Granollers le ganó hace 48 horas al dúo compuesto por el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares por 7-6, 6-7 y 10-8 y quedó cerca de clasificarse a las semifinales, tras la segunda victoria. No obstante, aún el argentino y el español no están clasificados, ya que la dupla de Melzer y Roger-Vasselin le ganó a la compuesta por el australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus por 2- 6, 7-6 (4) y 12-10.

El "Peque" Schwartzman, por su parte, se despedirá del torneo contra el ruso Daniil Medvedev, a partir de las 17:00 (hora argentina), en el estadio O2 Arena.