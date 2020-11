Ledesma repite el equipo Deportes 20 de noviembre de 2020 Redacción Por Los Pumas tendrán este sábado ante Australia los mismos titulares que vencieron a los All Blacks. Mayco Vivas seguirá entre los suplentes.

El entrenador Mario Ledesma no realizará variantes y colocará a los mismos 15 que vencieron a los All Blacks en el partido en el cual la Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, visitará a Australia en su segunda presentación en el Tres Naciones. El encuentro se jugará este sábado desde las 5.45 (hora de la Argentina) en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, con televisación de ESPN 2, y el conjunto argentino arriba tras lograr la importante victoria frente a los All Blacks por 25 a 15.

Las únicas modificaciones que dispondrá Ledesma serán entre los suplentes con el ingreso de Emiliano Boffelli por Lucio Cinti mientras que Facundo Isa, reemplazará a Tomás Lezana y Santiago Socino entrará por Facundo Bosch. El rafaelino Mayco Vivas estará nuevamente entre los relevos con el número 17.

Entonces Los Pumas formarán con: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando y Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Los suplentes serán: Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.

Por su parte, Australia, que se presentará por tercera vez en el certamen luego de perder y superar a los All Blacks, tendrá tres cambios con relación al equipo que le ganó a lo neozelandeses 24 a 22. Las tres variantes que realizará el entrenador Dave Rennie son: Ned Hanigan por Lachie Swinton (en tercera línea), Taniela Tupou por Allan Alaaalatoa y Scott Gio por James Slipper, quien fue expulsado en el juego anterior, las dos últimas en la primera línea.

Para jugar con el elenco argentino, Australia alineará a: Scott Sio, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Rob Simmons y Matt Philip; Ned Hanigan, Michael Hooper y Harry Wilson; Nic White y Reece Hodge; Marika Koroibete, Hunter Paisami, Jordan Petaia y Tom Wright y Tom Banks.