Bolmaro completará la temporada en España

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El cordobés Leandro Bolmaro anunció ayer que tomó la decisión de completar la temporada en el Barcelona de España, tras ser seleccionado en la NBA por los New York Knicks y traspasado a los Minnesota Timberwolves. "Hola culés, he decidido quedarme en Barcelona, después de haber hablado con mi agente, con Barcelona y mi familia. Y nada, quería decirles que éste va a ser un gran año. Fuerza Barça", manifestó Bolmaro en un video en el que informó la determinación.

El cordobés, de 20 años fue el segundo argentino elegido en la primera ronda de un draft de la NBA, tras el santafesino Carlos Delfino, quien había sido seleccionado en el 2003 en el puesto 25 por los Detroit Pistons. En la elección, Bolmaro fue escogido en el lugar número 23 por los Knicks, que finalmente lo intercambiaron con Timberwolves a cambio de dos elecciones (la 25 y 33 del draft).

"Qué alegría Dios mío..... Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso!!!, señaló el argentino en su cuenta de Twitter en ese momento. Además, Emanuel Ginóbili, quien ganó cuatro anillos con los San Antonio Spurs, festejó en su cuenta de Twitter la llegada de Bolmaro a la élite del básquetbol mundial. "Leandro Bolmaro a Minnesota Timberwolves!! Número 24 del draft. Gran momento para nuestro básquet! Será dirigido por @PPrigioni9 (Pablo Prigioni). Tenemos otro equipo que alentar!", agregó el bahiense.

Es que en los Timberwolves uno de los integrantes del cuerpo técnico es el argentino Pablo Prigioni, quien jugó en los New York Knicks y conoce las condiciones del cordobés. No obstante, el joven decidió permanecer en el elenco culé, tras haber firmado recientemente una renovación de contrato hasta 2023.

En el receso, en tanto, analizará si se suma a la NBA para la temporada 2021/2022, dado que tiene una cláusula de salida accesible en el equipo español.