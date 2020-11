Desde la Liga se baja el torneo de verano Deportes 20 de noviembre de 2020 Redacción Por No obstante, los clubes rafaelinos siguen con la intención de jugarlo

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió de manera virtual el último miércoles y en uno de los temas salientes, se resolvió no avanzar en la posibilidad de un torneo de verano con un proyecto que había presentado Atlético de Rafaela en la reunión anterior. El tema de los costos, viajes, público, protocolos, etc., fue el analizado y mencionado por los delegados como determinante.

De todas maneras, el proyecto sigue en pie desde la intención de los clubes de nuestra ciudad de concretarlo. No obstante, para cristalizarlo sería importante contar con el aval del municipio local no sólo en cuanto a la autorización y organización, sino en lo económico para solventar determinados gastos, ya que no se podrá jugar con público.

Por otra parte, desde el ámbito de la Mesa Directiva liguista presidida por Fabián Zbrun ya se informó que la asamblea general ordinaria será los primeros días de febrero y la idea es comenzar los torneos a fines de febrero o principios de marzo, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Los torneos de 2021 serán iguales a los que se reglamentaron en este 2020.