El fixture primer ascenso

Fecha 1 (28/11): Zona A, Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Morón; Atlanta vs Platense; Temperley vs Ferro y Estudiantes vs Agropecuario.

Zona B: San Martín de Tucumán vs Tigre; Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Mendoza; Deportivo Riestra vs Atlético de Rafaela y Sarmiento vs Villa Dálmine.

Fecha 2 (05/12): Zona A, Estudiantes vs Estudiantes de Río Cuarto; Agropecuario vs Temperley; Ferro vs Atlanta y Platense vs Deportivo Morón.

Zona B: Defensores de Belgrano vs San Martín de Tucumán; Gimnasia de Mendoza vs Sarmiento; Villa Dálmine vs Dep, Riestra y Atlético de Rafaela vs Tigre.

Fecha 3 (12/12): Zona A, Estudiantes de Rio Cuarto vs Platense; Deportivo Morón vs Ferro; Atlanta vs Agropecuario; Temperley vs Estudiantes.

Zona B: San Martín de Tucumán vs Atlético de Rafaela; Tigre vs Villa Dálmine; Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza y Sarmiento vs Defensores de Belgrano.

Fecha 4 (19/12): Zona A, Temperley vs Estudiantes de Río Cuarto; Estudiantes vs Atlanta; Agropecuario vs Deportivo Morón y Ferro vs Platense.

Zona B: Sarmiento vs San Martín de Tucumán; Defensores de Belgrano vs Deportivo Riestra; Gimnasia de Mendoza vs Tigre y Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela.

Fecha 5 (27/12): Zona A, Estudiantes de Río Cuarto vs Ferro; Platense vs Agropecuario; Deportivo Morón vs Estudiantes y Atlanta vs Temperley.

Zona B: San Martín de Tucumán vs Villa Dálmine; Atlético de Rafaela vs Gimnasia de Mendoza; Tigre vs Defensores de Belgrano y Deportivo Riestra vs Sarmiento.

Fecha 6 (03/01): Zona A, Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto; Temperley vs Deportivo Morón; Estudiantes vs Platense y Agropecuario vs Ferro.

Zona B: Deportivo Riestra vs San Martín de Tucumán; Sarmiento vs Tigre; Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza vs Villa Dálmine.

Fecha 7 (09/01): Zona A, Estudiantes de Río Cuarto vs Agropecuario; Ferro vs Estudiantes; Platense vs Temperley y Deportivo Morón vs Atlanta.

Zona B: San Martín de Tucumán vs Gimnasia de Mendoza; Villa Dálmine vs Defensores de Belgrano; Atlético de Rafaela vs Sarmiento y Tigre vs Deportivo Riestra.