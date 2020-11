Se reanudan visitas en Unidades Penitenciarias Policiales 20 de noviembre de 2020 Redacción Por EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE

Funcionarios de los Ministerios de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, y de Seguridad mantuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Público de Defensa, para coordinar la reanudación de las visitas en las Unidades Penitenciarias de la provincia, y la aplicación de los protocolos sanitarios avalados por la cartera de Salud.

Al respecto, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia afirmó que se trató de “dar continuidad a la mesa constituida tiempo atrás y tratar una nueva etapa de esta pandemia para revisar las medidas restrictivas a los derechos individuales de los internos a la posibilidad de recibir visitas y sus salidas transitorias”.

Por su parte, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, anunció que "el lunes 23 empezamos con las visitas nuevamente, con protocolos avalados por el Ministerio de Salud, con muchas restricciones y estamos analizando las salidas transitorias".

"Estamos en medio de la pandemia, con lo cuál la visita no va a ser semanal, en algunos casos quincenal, una por interno, y cada familiar tendrá que averiguar en la Unidad Penitenciaria cómo va a ser el protocolo. Los mismos difieren en cada caso pero hay parámetros generales: no se permitirá el ingreso de personas de riesgo, niños o mujeres embarazas; con distanciamiento y barbijo; se les tomará la temperatura al ingreso y tendrán que firmar una declaración jurada", detalló Gálvez.

En este sentido, el secretario afirmó que "nos aventuramos a este paso para poder llegar a las fiestas de otra manera"; y advirtió que ante cualquier situación "se cierra nuevamente y se vuelve para atrás. Pero creemos que es el tiempo oportuno".



350 INTERNOS

DE ALTO RIESGO

Asimismo, Gálvez indicó que además "analizamos un poco el trabajo del personal penitenciario en este tiempo, y sumado al esfuerzo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, creemos que estamos saliendo fortalecidos de la pandemia. A la fecha, hoy no tenemos internos fallecidos, ni agentes penitenciarios, lo que para nosotros era una preocupación, porque teníamos 350 internos de altísimo riesgo"; y resaltó el "trabajo que se hizo en materia sanitaria y de aislamiento; y el hospital que se montó en Recreo, se pudo dar respuesta a tal punto que tampoco hemos necesitado respiradores".

Por último, la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, manifestó que "desde el primer momento venimos trabajando en conjunto y creemos que esto, junto a las mesas de diálogo con delegados internos ayudó muchísimo"; y en esta oportunidad, "nos reunimos con jueces, el Ministerio Público Fiscal y el Servicio Público de la Defensa, áreas involucradas en la temática".

Del encuentro participaron además el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; el fiscal General, Jorge Baclini; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Héctor Acuña; representantes del Ministerio de Seguridad, y del Servicio Público de Defensa; y jueces.