Al director del hospital lo atacó un paciente Policiales 20 de noviembre de 2020 Redacción Por HOSPITAL “JAIME FERRE”

En la mañana de este jueves, en el Hospital Jaime Ferré, mientras el director del efector de salud, Diego Lanzotti, estaba ejerciendo sus funciones fue agredido por un paciente neuropsiquiátrico.

Según las averiguaciones publicadas por el portal de LT28 Radio Rafaela, en la mañana de ayer un hombre que sufre de problemas neuropsiquiátricos fue de forma agresiva al nosocomio local reclamando que había perdido el traslado y por ende un turno, que había sacado en el hospital de Rafaela, para atenderse en Santa Fe.

Los administrativos trataron de contenerlo y le dijeron que tenía que sacar nuevamente un turno. Sin embargo, lejos de calmarse pidió la presencia del director del hospital, Diego Lanzotti.

El funcionario máximo del efector público, amablemente se acercó y trató de contener al paciente, pero su actitud agresiva fue creciendo y finalmente le lanzó un golpe de puño que Lanzotti no pudo esquivar. Rápidamente, el agresor fue interceptado por el personal de seguridad y afortunadamente no pasó a mayores.

Por su parte, el director del hospital tiene hinchada una parte de la cara por el golpe y según lo que se supo, no presentará ningún cargo en contra del paciente.