Referida a la instalación de bases de Irán en Venezuela

CARACAS, Venezuela, 20 (AFP). - Ningún dirigente político venezolano se dio por aludido ante la alarmante advertencia del obispo Mario del Valle Moronta Rodríguez, sobre lo que está ocurriendo en el país con "la excesiva presencia de iraníes en Venezuela", de los cuales recuerda que advirtió hace una década, cuando había unos 12.000.

Monseñor Moronta arrancó diciendo que ofrecía unas reflexiones "con mucho temor y temblor" y quizá por la angustia "no sólo mía sino de muchísimos", pero también por el tema del que pocos se atreven a hablar en el país. Pero como el prelado dice, "ya no hay tiempo que perder".

Cuando habló por primera vez de ese tema ante la Asamblea Episcopal, "se me dijo que no había que tenerles miedo a ellos sino a los cubanos, con sus servicios de inteligencia" y aunque lo planteó después "en diversos foros y encuentros, casi nadie me hizo caso".

Llama la atención a que hace unos días, el canciller Jorge Arreaza presentaba "con bombos y platillos al canciller de Irán, como el hermano querido de la República Islámica Iraní".

Moronta no lo considera un hecho inocente. "Encierra todo un conjunto de acciones y de compromisos que no se limitan a un simple gesto de fraternidad, sino a un hecho consumado".

Aunque el tema ha sido obviado en los diversos espacios, Moronta reflexiona en que "a los iraníes no les interesa tanto, como a otras naciones, los recursos venezolanos", no restándole importancia a que sí hay interés en ellos, pero a su juicio el interés supremo y lo han venido logrando, "es fijar una base estratégica de carácter geopolítico".