A los 88 años murió Nelly Raymond Información General 20 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Nelly Francisca Aldunate de Fernández Unsain -popularmente conocida como Nelly Raymond- murió el miércoles por la noche en el Centro Gallego, a los 88 años. La periodista había sido internada el último fin de semana por un cuadro de deshidratación, que complicó su estado de salud por otros problemas que arrastraba. Y falleció pasadas las 21 horas por una insuficiencia respiratoria aguda, según indicó su familia a Teleshow.

La triste noticia la confirmó su sobrina nieta, Lucía Ugarte, a través de su cuenta de Twitter. “Que descanses en paz tía. Gracias por contagiarme tu fuerza, glamour, por inspirarme, por hacerme reina de belleza”, escribió la joven que también se destaca como conductora de televisión. Y agregó una emotiva anécdota junto a la periodista y locutora. “Nunca me voy a olvidar el Año Nuevo que pasamos solas en tu piso sobre la 9 de julio brindando champagne y riéndonos de la vida”.

“No nos sacábamos muchas fotos porque vos estabas harta de los paparazzi, pero cada tanto me dejabas robarte una”, agregó la conductora en su cuenta de Instagram homenajeando a su tía abuela. Y difundiendo una de las últimas imágenes de Nelly, una de las personalidades más queridas y reconocidas del medio.

Lucía tenía presente en todo momento a Nelly Raymond. “Siempre fui muy fashionista, desde chiquita me vestía con la ropa de mi tía abuela y jugaba a ser una pequeña diva actuando y cantando en el living de mi casa”, solía decirle a sus amigas sobre la artista.

Lucía Ugarte -que conduce Chicas guapas, por América-, también compartió una serie de fotos de Nelly Raymond a lo largo de su extensa carrera. Una de ellas corresponde a una campaña del lanzamiento de La campana de cristal, por el entonces Canal 13. Fue en febrero de 1969. La productora posó junto a primerísimas figuras: Héctor Larrea, Leonardo Simmons, Fernando Bravo, Norberto Longo y Julio Lagos.

“Recordar es volver a pasar por el corazón”, escribió hace un mes en su cuenta de Twitter el periodista Julio Lagos sobre aquella imagen en blanco y negro.

Nacida el 3 de abril de 1932, Nelly Raymond fue dueña de una extensa trayectoria como periodista, conductora, locutora, productora, directora de televisión, bailarina y actriz. Estuvo en pareja con Juan Andrés Fernández Unsain con quien tuvo a su único hijo, Ramiro Fernández Unsain, que actualmente vive en San Pablo, Brasil. Luego de la separación, se casó con Juan Collini.

Uno de los primeros trabajos de Raymond en el mundo artístico fue en la película La calle junto a la luna, en 1951. Le siguieron La última escuadrilla y El muerto es un vivo. Debutó en pantalla chica en 1956 con el ciclo ¡Pasa cada cosa!, junto a Tincho Zabala, Roberto Sonntag y Pepe Soriano. Ese mismo año, y haciendo gala de un virtuosismo que encontraba pocos límites, acompañó al gran Ástor Piazzolla para El tango, señor de la ciudad.

A fines de los 60 Nelly fue una de las caras del programa Panorama Hogareño, con el que ganó un Martín Fierro. Uno de sus últimos trabajos fue en 1975, nuevamente con Héctor Larrea: se trataba del concurso Feliz luna de miel para mamá y papá.

En más de una oportunidad fue la encargada de traducir la ceremonia de los premios Oscar para la televisión argentina. Aunque sin dudas su labor más recordada es como anfitriona del concurso Miss Argentina. Incluso organizó la edición Miss Tierra del Fuego, en Ushuaia.

En radio participó de infinidad de ficciones y lo último fue un especial de unitarios de Alberto Migré que se realizó en el 2001, Permiso para imaginar, por Radio La Ciudad.