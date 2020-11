Argentinos premiados ayer Sociales 20 de noviembre de 2020 Redacción Por PREMIOS GRAMMY LATINOS

BUENOS AIRES, 20 (Télam). - El argentino Fito Páez se alzó con dos estatuillas en los premios Grammy Latinos, minutos antes de que comience la transmisión oficial de los galardones a la música latina.

Páez ganó en la categoría Mejor Canción Pop/rock por "La Canción de las Bestias" y en Mejor álbum Pop/rock por su ultimo trabajo "La Conquista del espacio".



Gustavo Casenave Quartet

El argentino Gustavo Casenave y su cuarteto ganaron el Grammy Latino a mejor álbum de Tango por el disco "Fuelle y Cuerda", en la vigésimo primera entrega de los galardones a la música Latina.En la première de la ceremonia, Casenave dijo que "el tango es mucha pasión y en el disco hay mucha pasión en la escritura y en la interpretación. Tenía mucha tranquilidad porque ya estar entre los nominados fue buenísimo. Los colegas nominados son grandes músicos y personas".



Emilio Solla

Emilio Solla se quedó con el Grammy Latino al Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz con su disco "Puertos: Music From International Waters" grabado junto a la Emilio Solla Tango Jazz Orchestra.Esta era la tercera nominación del músico mendocino, que detalló que Puertos está inspirado en los sonidos que nacen de la inmigración y el cruce de culturas.

Solla está radicado en Nueva York, se formó musicalmente en Buenos Aires y previo paso por Barcelona se instaló en los Estados Unidos.

Para la comunidad jazzística latina, Solla es un referente del Tango-Jazz, graba y gira con artistas como Paquito D'Rivera, Yo-Yo Ma y Wynton Marsalis.

"El hombre desciende del mono y los argentinos de los barcos. Buenos Aires es una ciudad con una influencia muy europea. Soy nieto de inmigrantes de todos lados. Esa mezcla es lo que somos nosotros en Argentina. Sobre todo viviendo en Estados Unidos desde hace 14 años, me gustó la idea de hacer una declaración a través de la música para decir que todos somos uno y no hay fronteras", contó Solla al describir la inspiración para su música.