Servicios municipales por el feriado del lunes 23 Locales 20 de noviembre de 2020 Redacción Por El Estado local dispuso un cronograma especial teniendo en cuenta que ese día no será laborable.

Con motivo del feriado del próximo lunes 23 de noviembre, la Municipalidad de Rafaela informa el detalle de los servicios públicos dispuestos para esa jornada:

* La recolección domiciliaria de residuos no se realizará el domingo 22. Se retomará el lunes 23, a partir de las 21 horas, con los recuperables.

* La línea 147 Rafaela Responde atenderá de manera normal, los operadores y las operadoras estarán receptando consultas y dudas de los vecinos y las vecinas entre las 7 y las 22 horas. Vale recordar que, fuera de ese horario, se activa el contestador automático y todos los llamados son registrados, respondidos o derivados al área correspondiente por los agentes que ingresan en el primer turno.

* En cuanto a la recolección de patios, los y las residentes en los barrios del sector 4 (9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia) deberán depositar las bolsas o pequeños manojos de ramas en sus veredas el lunes 23, a partir de las 21 horas.

* El Eco Punto abrirá normalmente, de 8 a 18 horas para el depósito de residuo de residuos clasificados. Es importante que los ciudadanos y las ciudadanas que se acerquen al predio ubicado en avenida Luis Fanti (frente al Cementerio) lo hagan respetando el protocolo sanitario vigente.

* Asimismo, durante la jornada del lunes 23, el Cementerio estará habilitado al ingreso en el mismo horario que los fines de semana, de 9 a 17 horas, mientras que la Administración permanecerá cerrada. Vale aclarar que habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

* Finalmente, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará y el Complejo Ambiental no abrirá sus puertas.