Mársico requirió el mantenimiento del desvío de tránsito pesado

El concejal Lisandro Mársico (PDP- FPCyS), ingresó una solicitud a los fines de que las áreas competentes del Municipio Rafaelino procedan a llevar a cabo obras de mantenimiento en el desvío del tránsito pesado desde la Ruta Provincial Nº 70 y Camino Público Nº 27, hasta el Camino Público Nº 5, y continuación por éste hasta la Ruta Nacional Nº 34.

“El recorrido que hace el desvío del tránsito pesado fue inaugurado el día 13 de Agosto de 2019 y fue ejecutada con fondos netamente provinciales”, informó Mársico.



POSEE UNA LONGITUD

TOTAL DE 9557 METROS

Los trabajos que se llevaron a cabo consistieron en la colocación de una base (suelo seleccionado + arena + cal) sobre la que se dispuso como superficie de rodamiento un estabilizado granular con 0/20 milímetros. En la traza se realizaron, además de la mejora vial, las obras de arte hidráulicas y las de energía e iluminación” dijo el edil pedepista.

“Actualmente la obra de referencia presenta baches en múltiples tramos de pequeño y gran tamaño, hondonadas en algunos otros sectores laterales, por lo que, a los fines de la preservación de una obra tan importante no sólo por su utilidad, sino por su costo, resulta necesario proceder al mantenimiento de su estabilizado; trabajo que corresponde al Municipio de Rafaela”, acotó el concejal demoprogresista.

Asimismo indicó que “a principios de este año se aprobó una iniciativa, es este sentido por el Concejo Municipal, pero las obras solicitadas no fueron llevadas a cabo, por lo que se reitera el pedido. De no llevarse a cabo el mantenimiento que corresponde, los arreglos que demanda actualmente la superficie citada, serán más onerosos”, sostuvo el legislador.

“Realmente una obra que costó una erogación dineraria tan grande para la Provincia, durante la gestión del Ing. Miguel Lifschitz, es lamentable que el Municipio no la mantenga periódicamente”, finalizó Lisandro Mársico.