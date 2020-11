Cayeron reservas del Banco Central Nacionales 20 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Banco Central reportó ayer una pérdida de 130 millones de dólares en reservas internacionales, que descendieron a u$s 38.940 millones.

A pesar de una mayor tranquilidad en el mercado cambiario, este indicador clave sigue cayendo a diario, como consecuencia de una intervención cada vez más notoria de la autoridad monetaria para atender la demanda de divisas.

En lo que va de noviembre cayeron en u$s 917 millones, a pesar de las mayores restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno.

A fines de octubre, las reservas eran de u$s 39.857 millones y continuaron cayendo en las primeras tres semanas de noviembre.

En octubre, el Banco Central había perdido u$s 1.524 millones en reservas.

Por esa razón, todo indica que, gracias al refuerzo del cepo cambiario, noviembre cerrará con una caída menor, aunque probablemente por encima de los u$s 1.000 millones.

En octubre, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC se disparó al 3,8%, el nivel más alto del año, estimándose que en noviembre y diciembre también habrá registros elevados.