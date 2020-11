La vida es una sucesión de decisiones. Que cada quien toma. Por acción u omisión. Pero de cualquier manera ese comportamiento condiciona el devenir. Haber encontrado el motivo de la permanencia cotidiana supone definir el proyecto para mirar hacia adelante. No alcanza con lo heredado, no alcanza con lo adquirido, no alcanza con el sentido común tampoco. Es la suma de todo y tanto más. Nuestra entrevistada accedió a la formación académica, pero continuó incorporando propias experiencias, lecturas profundas, descubriendo nuevos saberes, abriendo el panorama intelectual para crecer por dentro y por fuera. Ese destino provocado con las mejores intenciones, superan el mero espacio que ella ocupa, porque se proyecta a quienes siguen sus pasos para aprender desde la generosidad de su trabajo artístico. Como la lente de su cámara, que cuando es necesario acerca lo más lejano.

Raúl Alberto Vigini

