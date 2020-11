Jubilaciones aumentan solo 5% en diciembre

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno anunció ayer un incremento del 5 por ciento, por decreto, para todas las jubilaciones, pensiones y beneficiarios de asignaciones familiares, por lo que el haber mínimo ascenderá a $19.035, acumulando en todo el año un aumento del 35,3 por ciento.

Así lo anunciaron durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

"Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3 por ciento en lo que va del año. De este modo, el 75 por ciento de los beneficiarios le ganan a la inflación", resaltó Cafiero.

El funcionario precisó: "Estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde 2018 y 2019, perdidas en términos reales de los haberes jubilatorios del 19 por ciento, con la fórmula del gobierno anterior".

En ese marco, Cafiero indicó que el nuevo proyecto de movilidad previsional será enviado al Congreso "en estos días, quizás la semana que viene", y aclaró que se terminará "debatiendo en sesiones extraordinarias en el Congreso".

Por su parte, la titular del organismo previsional afirmó que "el aumento es para todos los jubilados, pensionados y además los más de 8.800.000 nenes y nenas que entre asignaciones familiares e ingresos universales tienen un incremento en sus ingresos".

"Estamos anunciando el último aumento por decreto del presidente Alberto Fernández. Hemos enviado al Congreso una ley que actualiza los haberes de los jubilados por una fórmula de movilidad", subrayó Raverta.

En esa línea, la funcionaria amplió: "Tenemos mucha expectativa de que el tratamiento parlamentario sea rápido, y ya en marzo actualizar los haberes con un índice que le permita a los jubilados tener tranquilidad y certeza sobre lo que va a ir ocurriendo a lo largo de sus meses con su jubilaciones".

Según informó Presidencia, "el incremento beneficiará a más de 7,1 millones de adultos mayores, a 8,8 millones de niños, niñas y adolescentes y a más de 800 mil cónyuges que perciben asignaciones".

El Gobierno recordó que este aumento se suma a otras medidas como "el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, la suspensión transitoria del cobro y la condonación de los intereses de los créditos ANSES, los más de 170 remedios gratuitos a través del PAMI mediante la implementación del nuevo vademécum y los bonos oportunamente otorgados a beneficiarios de los haberes más bajos y a la AUH y a la AUE".

FERNANDEZ NEGO UN

AJUSTE PREVISIONAL

El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que el país atraviesa una "situación fiscal muy, muy compleja", pero aclaró que la corrección de ese problema no será a través de un ajuste para los jubilados "como algunos dicen".

"Estamos atravesando una situación fiscal muy, muy compleja. El déficit fiscal ronda los 9 puntos del PBI. No queremos que la corrección del programa fiscal pase por los que peor están, por lo tanto no estamos ajustando sobre los jubilados como algunos dicen", señaló el jefe de Estado en diálogo con C5N.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno prevé en diciembre aumentar los haberes y hacer "todo el esfuerzo" para que "los ingresos de los jubilados no pierdan en términos reales". "Seguimos trabajando para que el ingreso de los jubilados poco a poco se recomponga. Cuando en la Argentina estaba la fórmula que proponemos, en términos reales, los ingresos de los jubilados se mejoraron un 20%. Con la fórmula que estamos dejando, perdieron 19%", afirmó.

Finalmente, Fernández destacó que "los jubilados dejaron de pagar los medicamentos" y garantizó que "este año no van a cobrar menos que la inflación".