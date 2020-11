Schwartzman eliminado tras caer frente a Zverev Deportes 19 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP SALUDO. Schwartzman y Zverev luego del encuentro por el ATP Finals.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El argentino Diego Schwartzman, noveno del ránking mundial, sufrió ayer su segunda derrota en las Finals ATP que se disputan en Londres, contra el alemán Alexander Zverev (el séptimo preclasificado) y quedó eliminado de la competencia.

Mientras, el binomio integrado por el también argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se impuso al dúo compuesto por el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares, quedando muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

El "Peque" perdió en tres sets, con parciales de 6-3, 4-6 y 6-3, y si bien tenía alguna chance, la derrota del serbio Novak Djokovic (1°) a manos del ruso Daniil Medvedev (4°), por el grupo "Tokio 1970", por 6-3 y 6-3, lo dejó eliminado de la competencia, cuando aún le resta un cotejo por jugar.

Schwartzman cerrará su participación mañana en su grupo ante Medvedev -ya clasificado a semifinales- y no le alcanzará con una victoria.

El tenista porteño, en caso de ganar, cerraría el certamen con un récord de 1-2, no alcanzaría a Medvedev (quedaría 2-1) ni tampoco al ganador del partido entre Djokovic y Zverev, quienes suman un triunfo y una derrota.

Por otra parte, la dupla integrada por Zeballos y Granollers le ganó al dúo compuesto por Pavic y Soares por 7-6, 6-7 y 10-8 y quedó a un paso de clasificarse a las semifinales.

El de ayer fue el segundo partido de dobles de Zeballos y Granollers en las Finals ATP que se disputan en la capital de Inglaterra y ahora tendrá que aguardar por otro resultado para saber si pasan a la próxima instancia.

Pero aún el argentino y el español no están clasificados a la siguiente fase, ya que la dupla del austríaco Jürgen Melzer y el francés Edóuard Roger-Vasselin derrotó a la compuesta por el australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus por 2- 6, 7-6 (4) y 12-10.

Ahora la suerte de Zeballos y Granollers depende de lo que suceda el viernes próximo cuando enfrenten a la dupla Koolhof-Mektic.