Está cansado de ser el problema del Barcelona Deportes 19 de noviembre de 2020 Redacción Por MESSI EXPLOTO AL REGRESAR A ESPAÑA

FOTO NA LIONEL MESSI. El futbolista argentino en su regreso a Barcelona.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Lionel Messi, el capitán del Barcelona de España, explotó ayer al arribar a esa ciudad española luego de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El futbolista afirmó que está "un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club".

Las declaraciones de Messi fueron en respuesta a una pregunta sobre los dichos de un ex representante del delantero Antoine Griezmann, quien señaló que la "Pulga" es "el régimen del terror" en el vestuario culé.

El ex agente del futbolista francés, añadió: "Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable, lo hacía sentir mal".

"Estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo", respondió Messi cuando salía del aeropuerto, entre firmas de autógrafos y fotos con los hinchas presentes.

Y agregó antes de subirse al auto en el que se encontraba su esposa, Antonella Roccuzzo: "Encima llego después de 15 horas y me encuentro con unos de Hacienda que me hacen una inspección, es una locura".

Es que al aterrizar fue recibido por inspectores que hicieron preguntas y solicitaron la documentación a todos los pasajeros del avión, al tiempo que solicitaron los papeles de la aeronave y lo retuvieron durante más de una hora.

De esta manera, la relación de Messi y la entidad sumó un nuevo capítulo luego del extenso conflicto que estuvo a punto de terminar con la salida del capitán del Barcelona, quien se terminó quedando para cumplir su contrato y evitar entrar en conflictos legales.

El referente del seleccionado que conduce Lionel Scaloni mostró un muy buen nivel en un equipo que le permite tener participaciones más espaciadas a lo largo del juego, pero en el que se lo observa cómodo en el proyecto de la albiceleste.