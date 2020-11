Medina fue muy duro con Tevez Deportes 19 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Alexander "Cacique" Medina, entrenador de Talleres de Córdoba, cargó ayer contra el delantero boquense Carlos Tevez por su dura falta sobre el volante Tomás Pochettino el domingo pasado, en un duelo por la tercera fecha de Copa de la Liga Profesional, al sostener que "no había ninguna necesidad de ir así".

"No me gustó para nada la forma en la que fue Tevez. Iban tres segundos, no había ninguna necesidad de ir así", manifestó Medina en diálogo con el programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por Radio AM550.

En la misma línea, agregó: "Hay situaciones que se pueden evitar y podrían haber hecho mucho daño. Creo que Tevez es un jugador de experiencia y podría haberlo evitado".

Sobre el resultado del elenco cordobés ante el "xeneize", el DT expresó: "Reconforta el triunfo en la Bombonera, son victorias que marcan una línea, una forma de vivir el fútbol, de sentir y de jugar".

"Como entrenador soy una persona muy intensa y me gusta que mis equipos gocen de esa intensidad", concluyó el "Cacique".