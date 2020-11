Las tipas: el misterio de los árboles que lloran sobre las calles y parques de la Ciudad

Sus flores amarillas le ponen color al mes de diciembre. Y desde su copas caen lágrimas. Pero este llanto no es lo que parece.

Datos acerca de ellas:DescripciónTipuana tipu​​​​​, conocido también como tipa, tipa blanca, tipuana​ palo rosa, es la única especie aceptada del género Tipuana, árbol de la familia de las Fabaceae, originaria de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.Nombre científico: Tipuana tipuClasificación superior: TipuanaCategoría: EspecieSubfamilia: FaboideaeDivisión: Fanerógama MagnoliophytaSubclase: RosidaeNosotros acá en Rafaela tenemos un salón de fiesta que lleva su nombre.Las tipas son árboles altos, que forman corredores que parecen túneles.En noviembre fue el turno del lila de los jacarandás, y salió el artículo correspondiente para que puedan disfrutar de ellos. Y a días del comienzo del verano, la paleta de colores del arbolado sumó el amarillo de las tipas, los árboles que "lloran" con lágrimas que no son lo que parecen. Sus flores se lucen en las copas de los ejemplares, para después caer y conformar mullidas alfombras que tapizan las veredas.El espectáculo de la caída de las flores y del llanto de las tipas empezó hace pocos días y se replica en calles y parques. La floración de las tipas es un espectáculo que se repite todos los años para el disfrute de los vecinos de la ciudad. Los árboles son el patrimonio ambiental más importante de la Ciudad, moderan las temperaturas, favorecen el escurrimiento superficial, oxigenan el aire absorbiendo carbono, retienen polvo atmosférico y amortiguan la contaminación sonora.La tipa es una de las especies más grandes que pueden verse en Rafaela. Llega a medir más de 30 metros de altura y sus troncos oscuros tienen más de un metro de diámetro. El abundante follaje de la tipa dura casi todo el invierno y en octubre, pierde las hojas. Sus ramas quedan desnudas en plena primavera y, dos o tres semanas después, vuelven a llenarse de hojas y flores.Las tipas fueron traídas por Carlos Thays de la zona de las yungas.Se trata de un árbol muy resistente. Hasta tolera muy bien el trasplante en tamaño adulto, un rasgo excepcional que tienen pocas especies. Durante los últimos días hemos trasplantados 40 tipas de un tamaño considerable y hasta ahora casi todas han brotado. Así que doy fe de la afirmación del párrafo anterior.Pero, ¿por qué lloran las tipas? ¿Qué son esas pequeñas gotas refrescantes que humedecen a quienes pasan por debajo de estos árboles? La realidad sobre el origen de esas "lágrimas" es muy poco romántica. El goteo es producido por un insecto, la chicharra de la espuma o Cephisus siccifolius, que en su estado de ninfa se alimenta de la savia del árbol. La succiona de los brotes y, al mismo tiempo, va excretando un líquido que forma una espuma. Cuando esa espuma se acumula en las hojas, cae en forma de gotas de un líquido azucarado.“Las gotas que caen no son propias de la tipa, sino que, dicho en criollo y para que se entienda, es el pis del Cephisus siccifoluis. Es bastante común que ocurra y dura un período muy corto de tiempo. Pero no es dañino ni para el árbol ni para las personas”.Dónde se pueden ver las tipasLas tipas pueden verse en casi todos los barrios. Sin embargo, hay algunos ejes donde forman corredores que vale la pena visitar:Alrededor de la Plaza 25 de Mayo es el ejemplo más significativo de la ciudad.Sobre la ruta 70 a la entrada de Rafaela en cercanía con el Hipódromo de la ciudad, se forma un túnel muy característico que está conformado por tipas.En el Balneario Municipal toda la vuelta está conformada de Tipas.Otra aclaración que merece comentar es que estamos hablando de árboles de primera magnitud, lo que quiere decir es que son ejemplares a los que debemos darle su espacio para que se puedan explayar plenamente.Les propongo salir y descubrir las Tipas de la ciudad… suerte.María Paula Berta3492-662771