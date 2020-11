China encontró en carne argentina SUPLEMENTO RURAL 19 de noviembre de 2020 Redacción Por Desde el Senasa aclararon que se encontró en el empaque exterior y no en el producto.

Hace días China informó a las autoridades del Gobierno nacional, que encontró coronavirus en un embarque de carne vacuna de Argentina.

No obstante, desde el Senasa pidieron mayor información sobre el hallazgo, debido a que no fue realizado por la Aduana china en el ingreso de mercadería.

El embarque argentino había ingresado por el puerto de Shanghai, y el 9 de noviembre una parte fue trasladada y depositada en un dador de frío en la ciudad de Nanjing, capital de Jiangsu. El 10 de noviembre, previo a su liberación al mercado, las autoridades del CDC Nanjing realizaron testeos al producto citado.



EL EMPAQUE

Según indicaron desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), "no se trata del producto, que está en perfecto estado y cumpliendo todos los estándares sanitarios requeridos, sino del empaque exterior".

En este sentido, desde el Senasa solicitaron que se amplíe la información del supuesto hallazgo debido a que no fue realizado por la Aduana china en el ingreso de mercadería, sino en un dador de frío donde había sido trasladada antes de su distribución final.



UN CASO AISLADO

Para el Senasa se trata de un caso aislado, ya que es la primera vez que le pasa a la Argentina desde que comenzó la pandemia y agregó que esto ya sucedió con productos de Brasil, Uruguay y otros países.

"Estamos trabajando para dar seguridad a China de un normal abastecimiento de carne, manteniendo los estándares sanitarios requeridos. También estamos analizando con China el movimiento de ese producto, ya que una vez ingresado al puerto de ese país, comienza a ser manipulado allá, con lo cual es complejo determinar el origen de la presencia del virus", remarcaron desde el organismo.

Según lo publicado por Agrovoz, China es el principal mercado para los cortes nacionales.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, los embarques de la carne vacuna argentina al gigante asiático de enero-septiembre fue de 321 mil toneladas, representando el 70% del total exportado, por un valor superior a los 1.000 millones de dólares.