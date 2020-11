Racca: “el estrés sanitario continúa" Locales 19 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El subsecretario de Salud local, Dr. Martín Racca, expresó su percepción respecto a la mala lectura que quizá en función a la disminución de los casos diarios puede hacer la población y señaló: “lo describí ayer como una cadena en donde hay distintos eslabones y estamos viendo que el primer eslabón que es el llamado al 107, allí los llamados cayeron; el segundo eslabón que es el paciente sospechoso también han caído en números; el tercero es el número de positivos que también ha caído comparado con 15 días atrás, pero el otro dato de esta cadena es el paciente positivo que tiene una mala evolución y requiere internación, el paciente que internado se agrava y requiere pasar a terapia y el internado en terapia que termina falleciendo, estos tres eslabones siguen extremadamente altos”.

“El estrés del sistema sanitario continúa y estamos trabajando prácticamente al límite. No percibamos que porque los tres primeros eslabones están en caída franca los otros están resueltos, sucede todo lo contrario, siguen muy altos y ojalá tengan la tendencia de ir bajando las próximas semanas, pero depende de nosotros. Tenemos que creer que el problema no terminó y no va a terminar por mucho tiempo, por eso debemos trabajar con los responsables, con esos que siempre se cuidaron y tienen que seguir haciéndolo. No hay otro remedio, no hay otro camino; después discutiremos cuáles son las medidas pertinentes y como ya dije, estamos más cerca de colapsar el sistema sanitario que de pasar a la próxima fase que es la del distanciamiento”, explicó el subsecretario.

A si mismo el funcionario manifestó que “para tomar decisiones generalmente se tiene en cuenta tres factores, uno es si hay circulación comunitaria o no y nosotros la tenemos; si hay estrés del sistema sanitario o no, nosotros lo tenemos; y lo otro es el tiempo de duplicación de casos y este es el número que está en franca caída”, y aclaró que “este análisis se hace en 15 días porque recién estamos cayendo, no es que se resolvió el problema y puede ser que en 15 días tengamos un ascenso. Tengamos cierta cautela y si bien parecería el comienzo de las buenas noticias, hay que ser prudentes”.



¿NUEVAS MEDIDAS?

El Dr. Racca opinó sobre los posibles pasos a seguir en función de los números actuales y dijo que “recordemos que en Rafaela estamos en ASPO, es decir en aislamiento, con lo cual deberíamos tener actividades restringidas como tienen hoy en Europa o tuvieron en Capital por mucho tiempo y acá las actividades con limitaciones están abiertas”.

“Las nuevas medidas se debatirán, se entiende la necesidad de trabajo y siempre se contempla y dialoga porque analizamos la realidad económica; cada vez que se pudo se interpretó la norma y las medidas para favorecer a tal o cual actividad. Se buscará mejorar las condiciones y me atrevo a anticipar que seguramente sea respecto al tema de horarios”, finalizó.