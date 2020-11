Perotti vuelve con agenda en el Hospital y el CCIRR Locales 19 de noviembre de 2020 Redacción Por El mandatario provincial estará en Rafaela esta tarde para participar de la puesta en marcha del equipo de plasmaféresis. Y en el CCIRR abordará un amplio temario que va de obras hasta la atención de sectores productivos afectados por la pandemia.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volverá hoy Rafaela para encabezar a partir de las 17 hs. una visita al Hospital "Dr. Jaime Ferré" donde se pondrá en marcha el equipo de plasmaféresis, que permitirá que la donación de plasma pueda realizarse en esta ciudad para el tratamiento de enfermos de Covid-19. El intendente, Luis Castellano, y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro, también participarán de esta actividad y no se descarta que se efectúe la primera extracción de plasma.

Este moderno equipamiento fue adquirido por la Asociación Cooperadora con aportes realizados por el Gobierno provincial, la Municipalidad de Rafaela y el CCIRR a través de donaciones de diversos empresarios locales. Si bien la tecnología fue instalada hace varios días, una demora en la capacitación por parte de profesionales del CUDAIO a los encargados locales retrasó el inicio de las actividades según pudo averiguar este Diario.

Tras la recorrida al Hospital, el gobernador Perotti se trasladará hasta la sede de la gremial empresarial para saludar a la nueva conducción del CCIRR y abordar temas de la agenda común. El intendente Castellano junto al secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti se sumarán al encuentro en tanto que también fueron invitados el senador nacional, Roberto Mirabella y el senador provincial, Alcides Calvo.

La política de asistencia a los sectores golpeados por la pandemia, los proyectos de infraestructura que beneficiarán a familias y empresas como la transformación de la Ruta 34 en autopista y los nuevos gasoducto y acueducto podrían ser parte del intercambio entre funcionarios y dirigentes de la entidad de calle Necochea. La refuncionalización del microcentro rafaelino y la necesidad habilitar nuevo suelo industrial para la radicación de proyectos productivos figuran en la carpeta de la reunión prevista para las 18.

Y quizás el CCIRR pueda plantear su postura pública en torno al proyecto de ley de "Aporte Solidario y Extraordinario", o simplemente impuesto a las grandes y no tan grandes fortunas, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y pasó al Senado donde se descuenta una rápida aprobación. La posible presencia del senador nacional Mirabella será la oportunidad que la gremial empresaria espera para compartir su mirada, muy similar a la adoptada por la Unión Industrial Argentina (UIA), tal como publicó este Diario en la edición de ayer.

Precisamente, ayer la UIA reiteró su "desacuerdo y preocupación en relación al proyecto de ley 'Aporte solidario y extraordinario...' que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados porque "el tratamiento en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes".

En un nuevo documento difundido ayer por la UIA y compartido por el CCIRR, se reiteró la importancia de que el Senado de la Nación incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto en cuestión que incluye entre otros pedidos o propuestas:

1- Excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles).

2- Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

3- Incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación).

4- Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

Para la UIA, el controvertido proyecto "afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente". Al respecto, explicó que "es confiscatorio porque grava la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo)" a la vez que afecta la "capacidad contributiva porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos". En relación a la retroactividad de la condición de residente, es perjudicial porque este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año.

"En un contexto atravesado por una crisis de escala global, la redacción del proyecto en cuestión profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida. Más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo", finalizó la UIA en un documento al que suscribe plenamente Castro y compañía.