Los posibles circuitos para las últimas fechas

El Turismo Carretera se acerca a la parte final de su campeonato. Solo restan dos fechas para que finalice el torneo 2020. Las mismas están fijadas para el 13 y 20 de diciembre y solo resta definir en que lugar se van a desarrollar. Los próximos días serán sumamente claves para confirmarlo.Lo que más se escuchó en las últimas horas es que el TC podría disputar una competencia en La Plata y la otra en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, de acuerdo a lo publicado por el sitio carburando.com. Para los equipos un plan perfecto porque todo queda cerca y cómodo. Aquí lo único que hay que tener en cuenta son los compromisos que puede llegar a tener el escenario capitalino.SAN JUAN UNA OPCIONLa provincia de San Juan tiene intenciones de tener el cierre de campeonato de TC. Más allá de algunas charlas que seguramente existieron, la realidad indica que hoy es solo una finalidad. La parte sanitaria, por lo del Covid-19, es lo que estará definiendo si San Juan lleva o no al TC. No hay dudas que en caso de hacerla, la categoría se quedará toda la semana porque se correría el 13 y el 20 en Villicum.Para saber si se puede realizar no pasará mucho más tiempo. Falta menos de un mes.El autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata siempre estará preparado para recibir al TC. Para la categoría el escenario platense es el comodín. Se puede utilizar en cualquier momento y es el circuito que está preparado en caso de caerse las opciones que están dando vuelta. La posibilidad de hacer en La Plata una de las dos carreras que quedan es alta y no se descarta, aunque se buscan otras alternativas, que se disputen en el Mouras las dos finales que restan.