Préstamo extendido por Ramiro Macagno

El arquero Ramiro Macagno extendió el préstamo que vencía el 31 de diciembre hasta el 31 de enero con Newell's Old Boys de Rosario, y además con una opción de compra de 630 mil dólares netos por el ochenta por ciento del pase que pertenece a Atlético de Rafaela, publicó ayer el diario La Capital de Rosario, mencionando fuentes del club del Parque de la Independencia.La prolongación del vínculo le garantizó al club rosarino contar con el arquero en el último tramo de la Copa de la Liga Profesional. Sin Alan Aguerre, cuyo período de recuperación demandará como mínimo tres meses, la salida de Macagno a fin de diciembre, como se había acordado recientemente tras la prolongación del préstamo que venció en junio pasado, era una complicación.Es que Newell’s se quedaba sin Macagno para las últimas dos fechas de la segunda etapa de la liga, los fines de semana de los domingos 3 y 10 de enero, respectivamente. Y también para la final de las fases campeonato y complementación, el 17 de enero, si es que el equipo rojinegro clasifica a una de esas definiciones.El acuerdo del préstamo por un mes más garantiza entonces su presencia para el cierre del torneo, si bien el club del Parque no descarta la incorporación de otro arquero con trayectoria en primera. Uno que es seguido es Rodrigo Rey, que pasó por Newell’s pero nunca jugó en la primera y en la actualidad se encuentra en Paok Salónica de Grecia. De todos modos, una fuente del club deslizó que seguirán evaluando qué hacer y eso dependerá de cómo resulte la operación a Aguerre. Si no es ahora, podría tratarse de sumar un arquero en enero.Macagno debutó oficialmente recién en la 2ª fecha contra Boca, tras más de un año en el club, debido a la salida obligada de Aguerre por lesión. Lo cierto es que ante esta posibilidad de mostrarse, en barrio Alberdi estarán atentos para ver si pueden concretar una venta definitiva que le vendría realmente muy bien.