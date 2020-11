Visita al Centro Territorial de Denuncias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa de la concejal Andrea Ochat se difundieron detalles de una reciente visita concretada por la legisladora."Con motivo de la reapertura del Centro Territorial de Denuncia (CTD) de Sunchales, junto a Dr. Franco Montenegro miembro de #Compromiso, visitamos a la Dra. Anabela Pieruccioni, nueva profesional a cargo de la dependencia, para informarnos sobre las condiciones, necesidades y funcionamiento del Centro" resaltó la concejal Andrea Ochat.

Los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) brindan un acceso rápido a la justicia, descongestionando la tarea de las comisarías y brindando un asesoramiento adecuado a la situación: "Se podrán hacer todas las denuncias y trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Poder Judicial" completó la edil.



LOS TRÁMITES

• Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc).

• Siniestros de tránsito con lesionados.

• Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc).

• Constancia de declaración de domicilio.

• Constancia de supervivencia.

• Constancia por extravíos varios (DNI, tarjetas de crédito o débito, pasaporte, carné, etc).



ATENCIÓN

El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 12,30 hs en el “Puntogov terminal”, planta baja de la terminal de ómnibus de Sunchales.

"Es importante que los sunchalenses estemos informados y utilicemos esta herramienta que garantiza a los vecinos el acceso directo a la justicia ya que todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes" cerró Andrea Ochat.