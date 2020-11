“Hay un tema de edad que va complicando su salud”

Carlín Calvo está internado en un centro de alta complejidad de forma permanente y abandonó el departamento del barrio de Belgrano en el que había vivido los últimos años. Su familia tomó esta determinación ya que el actor de 67 años requiere atención médica de manera constante por su cuadro de salud.“No hay que preocuparse. Carlín está bien y está con el mismo problema de salud y procedimiento que en los últimos años. No es que está internado porque está peor", dijo Javier Faroni, amigo del actor. "De hecho, en este proceso estuvo internado pero a lo mejor no fue público. Y por distintas complicaciones se lo internaba dos o tres días y salía”, agregó.En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el productor teatral explicó: “Ya todo el mundo sabe el tema de salud de Carlín. Obviamente también hay un tema de edad que se va complicando su salud. Ya hace unos meses, su médico de cabecera y su equipo venían proponiendo su internación en un centro de cuidado paliativo, más intensivo en el cuidado”, publicó Teleshow.Carlín tenía cuidadores y enfermeros que se iban rotando en su departamento de Belgrano, pero por el coronavirus la situación fue más compleja. “Él estaba muy bien en su casa, pero no tenía la estructura necesaria en el día a día. Y todas las terapias que él hace para seguir manteniendo y tratar de recuperar. Costaba mucho moverse, entonces se prefirió esto para que esté más tranquilo, que esté mejor él y que esté menos estresado”, afirmó Faroni.“Durante la pandemia tuvimos muchísimo cuidado porque había cambio permanente de cuidadores. Teníamos miedo y extremamos los cuidados. Salió todo perfecto. En este lugar, con los protocolos lógicos, se puede visitarlo y estar con él. No es la puerta abierta como en la casa, pero no hay ningún problema”, explicó el empresario teatral.Carina Galucci (ex pareja de Carlín) y sus hijos Facundo y Abril Calvo prefirieron no hablar con los medios sobre esta internación. Martina Valía, jefa de prensa de la familia, explicó que tomaron esta decisión luego de muchos meses de pensar, evaluar, analizar y contemplar qué sería lo mejor para él. “No se tomó de un día para el otro, motivada por ninguna situación clínica puntual, sino que tiene que ver con una elección para su mejor calidad de vida a futuro. También la pandemia les hizo considerar que esto es lo más seguro para él”, señaló.Faroni manifestó que apenas le comentaron esta determinación, él la apoyó porque sabía que era lo mejor para Carlín. “Todavía no fui a verlo, iba a ir el sábado con Carina pero no pude ir. Durante la pandemia, con la camarita y los chats hicimos mucho de eso. En estos días, estaremos por ahí”, finalizó.Cabe recordar que la salud del actor se fue deteriorando tras sufrir dos ACV. El primero fue en 1999 y, luego de pasar varios días internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico, viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación. A su regreso, volvió a la televisión con El Hacker.En 2010, a minutos de salir al escenario en Mar del Plata con la obra Taxi, tuvo otro ACV que le dejó fuertes secuelas de las que no se pudo recuperar en su totalidad. Desde ese momento, tiene problemas en el habla y en su movilidad, lo que le imposibilita realizar salidas a la calle por sus propios medios.