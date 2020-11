Alejandro Sanz padece la pandemia y resalta el momento de la música latina

BUENOS AIRES, 18 ( Télam). - El músico y compositor español Alejandro Sanz, una de las estrellas de los Grammy Latinos que se entregarán mañana de manera virtual, observó que "esta es la ocasión en la que veo más fuerte a la música latina".

Pero ese optimismo en torno a los artistas latinos no lo traslada al contexto general donde no solamente no hay recitales con público sino que también se redujo la "capacidad de colaborar en los estudios de grabación donde se crea una conexión artística inigualable", lamentó.

"Ahora se están desarrollando más las aplicaciones para que los músicos graben a distancia, pero nunca va a ser igual", insistió Sanz, quien puso como ejemplo la colaboración con la argentina Tini Stoessel para el tema "Un beso en Madrid".

El cantautor confesó que echó "de menos trabajar juntos en el estudio. En otras ocasiones he tenido tiempo de compartir, agarrar la guitarra, discutir un acorde... Si bien la canción no necesitaba nada, sí me hubiera gustado entrar en el estudio porque en persona se crea una conexión artística inigualable”.

Sanz, quien el próximo 5 de diciembre ofrecerá desde Madrid un concierto en streaming para todo el mundo, ultima un documental sobre el encierro con testimonios de personas de todo el mundo a raíz del tema "#ElMundoFuera", lanzado durante los primeros meses del confinamiento y candidato a ser la canción del año en los Grammy.