Perotti: "la construcción tiene un potencial en nuestra provincia"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti participó este martes, en Santa Fe, del acto conmemorativo del Día Mundial de la Construcción que tiene lugar cada 17 de noviembre. El encuentro tuvo lugar en la sede de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción. Perotti describió con agudeza el cuadro de situación de la obra pública con el que se encontró al llegar a la Casa Gris. “Había obras paradas desde hacía 10 meses antes de nuestra llegada y que estaban sin pagar. Una serie de obras paralizadas o neutralizadas y sin dinero para hacer frente a 6 mil millones de pesos. Desde allí tuvimos que arrancar y se empezó a pagar, se consolidó y estamos en marcha con obras en toda la provincia pagando en tiempo y forma”. El contraste en cuanto a la puesta en marcha de obras fue sostenido por Perotti en base a datos concretos: “Solamente aquí, en la jurisdicción de Santa Fe, está prevista una inversión de más de 2 mil millones de pesos entre licitaciones y adjudicaciones desde hoy hasta fines de diciembre”.También se refirió a las cifras alentadoras que se desprenden de record al que se llegó en el mes de septiembre pasado. “Hay que destacar algo, se registró un récord en el consumo de bolsas de cemento de 50 kilos. En septiembre de este año 2020 y en plena pandemia, fue mayor al que se había establecido en el año 2014. Este año se vendieron 56.891 toneladas en bolsas de 50 kilos, contra 56.834 de setiembre de 2014”. Para Perotti esas cifras son la resultante de un movimiento ascendente que puede percibirse “en la construcción privada, alentada por el gobierno provincial y nacional. Y que, a pesar de las dificultades en la obra pública, cuando se mide el consumo de cemento a granel, está solo un 8 por ciento debajo del consumo interanual, en una marcada recuperación”. Con un sentido descriptivo, el mandatario provincial adelantó que “el 2021 será un año con muchas obras y por eso queremos contar con un Presupuesto en el que se van a priorizar las obras que tienen un impacto decisivo en la salud como son las obras de agua, cloacas, viviendas, desagües. Obras que ayudan en la salud y generan trabajo intensivo” añadió.Durante la ceremonia que se desarrolló en la delegación santafesina de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Perotti señaló las particularidades de una fecha para destacar aún en tiempos de pandemia. “A todos nos ha marcado de alguna manera; todos hemos revisado nuestras formas de vida, de trabajo, modalidades; somos parte de muchos cambios que han venido para quedarse” dijo el gobernador. En ese marco, el mandatario provincial reiteró su “reconocimiento permanente a todos los integrantes del sistema de salud, al esfuerzo que hemos hecho todos los santafesinos y santafesinas” y sumó “al sector de la construcción como protagonista del crecimiento, dado que se generaron ampliaciones, readecuaciones de infraestructura sanitaria, construcciones nuevas y equipamiento que nos ha permitido dar un salto de más del 120 por ciento en las prestaciones de las Unidades de Terapias Intensivas”. A su vez, el mandatario provincial valoró tanto en la industria como en la construcción “las señales de cumplimiento de los protocolos ya que es muy alta” y con “muy buenos resultados” lo que permite un “nivel de actividad que podemos tener resguardando nuestra salud” pese a la pandemia.Por su parte, Iván Szcvech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción defendió la “aplicación estricta de los protocolos como se viene haciendo”, lo cual no solo fue favorable para evitar los contagios “Covid sino para toda la parte de los “ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción). No olvidemos que el gobierno nacional muy dinámicamente logró en aquellos momentos de incertidumbre esa ayuda de trabajo, lo que permitió que junto con la Uocra -Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina-, alcance al 63 por ciento de nuestras empresas y a 183 mil trabajadores del rubro de la construcción”.Seguidamente, Sergio Winkelmann, titular de la Cámara para el Centro-Norte santafesino, señaló que “el Covid 19 vino a conformar la tormenta perfecta para nuestros sector, por ello necesitamos nuevas obras y proyectos que permitan a la actividad recuperarse”, al tiempo que destacó “el acompañamiento de la secretaría de Trabajo de la provincia, de Desarrollo Urbano de la municipalidad de Santa Fe, y de la Uocra, a través de una tarea articulada que nos permite trabajar en obras privadas y públicas con estricto cumplimento de los protocolos de seguridad”.En un tramo de su discurso, el gobernador insistió en que la pandemia “evidenció la desigualdad que genera la falta de conectividad” y atento a ello instó a los legisladores provinciales a aprobar dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo de manera de permitir un tendido de fibra óptica que “una a los 365 municipios y comunas de esta provincia”. Ejemplificó así que la pandemia interrumpió la presencialidad en las escuelas y dejó “a casi 500 mil chicos que quedaron desconectados” de la modalidad online.Más allá de las consignas de las medidas de prevención del Covid en cuanto a los cuidados personales y cumplimiento de los protocolos, el gobernador de Santa Fe dedicó en su discurso un párrafo al turismo. “Tenemos los santafesinos en medio de la pandemia un desafío adicional: todos, o en gran parte, nos vamos a quedar en Santa Fe a diferencia de cualquier otro verano, en enero y en febrero” y pronosticó que a cambio de “la costa Atlántica, Córdoba, y los países vecinos”, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos “va a tener la posibilidad de descubrir lugares de nuestra provincia” y “allí es donde tenemos mucho para construir, no solamente en las alternativas para recibir el turismo sino en la infraestructura que se requiere en esos lugares”. Así posicionó a Santa Fe como una “provincia de turismo receptivo” basada en la necesidad de “brindar las mejores condiciones de infraestructura de cuidados y de seguridad”.Participaron además del acto, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, y el Secretario General de la UOCRA, seccional Santa Fe, César Cassina.