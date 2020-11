Por ahora la tributaria avanza sin sobresaltos

El concejal Lalo Bonino manifestó que “por lo pronto sin mayores novedades y coordinamos en invitarlo a Horacio Moscardo para charlas algunas cuestiones, hoy nos concentramos básicamente en los puntos que hay diferencia, que modificaciones en función de los criterios que se fueron aplicando; mayormente tienen que ver con correcciones en la redacción o algunos cambios en alícuotas, pero para la baja, con lo cual no hay mayor problema”. Además el edil de Cambiemos explicó que “sí quedamos en que íbamos a invitar al funcionario del DEM para que nos explique mejor y ver cuáles son los fundamentos”, finalizó.Asimismo el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, dijo: “tuvimos una reunión por tributaria en la cual había 20 artículos que nos propone el Departamento Ejecutivo para modificar, a comparación de lo que era la tributaria 2020 en relación a la del 2021. Luego de leer el proyecto surgieron una serie de interrogantes que le vamos a formular a Moscardo, para poder avanzar en ese sentido que propone el DEM”.“Después habrá que discutir el porcentaje de aumento de Unidad de Cuenta Municipal (UCM), y a eso lo vamos a ver de acuerdo como piensa cada bloque; no se habló nada de números. Nosotros nos remitimos a los nuevos artículos porque el resto está todo igual y no hubo ningún pedido en especial. La tributaria ya la tenía el Centro Comercial y no recibimos ningún pedido de modificación de ningún artículo, como sí sucedió otros años”, precisó el edil del PDP.