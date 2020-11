Rrefuncionalizarán los centros de aislamiento

El acatamiento por parte de la ciudadanía de las medidas sanitarias determinadas a fin de reducir los contagios y contener la posible saturación del sistema de salud en su conjunto llevó a que hoy el impacto de la pandemia en Rafaela se encuentre en una situación mejor a la pronosticada en un primer momento por los equipos técnicos.Los centros de aislamiento han desempeñado un rol central en la pandemia. Fueron montados a partir de aportes de los gobiernos provincial y municipal con la premisa de que todos los rafaelinos y rafaelinas puedan ser asistidos por el Estado. Para ello, se acondicionaron y equiparon dos clubes de la ciudad que cedieron sus instalaciones.En el transcurso de este tiempo, más de 200 ciudadanos solicitaron dichas instalaciones para poder cumplir en forma segura con el aislamiento indicado. Son quienes tuvieron diagnóstico positivo de Covid-19 y cursaron la enfermedad con un cuadro leve.Las condiciones edilicias de los hogares algunas veces no permiten que el aislamiento del paciente pueda llevarse a cabo en su propio entorno. Otras, sucede que existe dentro de las familias algún integrante que se encuentra dentro de los grupos de riesgo determinados para el coronavirus. Es ante estas situaciones que se decidió que la forma más efectiva para preservar su salud era ofrecer alojamiento a los pacientes en estos espacios y evitar así posibles nuevos contagios.Por tales motivos, los centros de aislamiento y preaislamiento estuvieron aceptando a todo aquel vecino o vecina que lo haya requerido, brindándoles a todos ellos servicio de seguridad, mayordomía, limpieza y enfermería las 24 horas, como así también lavandería, gastronomía y entretenimiento (biblioteca, wifi, Netflix, juegos para niños). Asimismo, personal médico se ocupó del seguimiento de los pacientes, de las evaluaciones y las altas epidemiológicas. También, un equipo compuesto por psicólogos, terapistas y trabajadores sociales estuvo a cargo de la contención psíquica y emocional de los pacientes.No obstante esto, dada la habilitación por parte del Gobierno provincial de las actividades deportivas en menores de 12 años, y considerando la necesidad de los clubes y de los niños y niñas de retomar con sus prácticas pre pandemia, se consideró oportuno dejar esos espacios libres de la ocupación de camas, con el compromiso de los clubes de volver a contar con sus instalaciones cuando la situación sanitaria de la ciudad lo requiera. El actual contexto de reducción de los contagios en la ciudad es lo que permitió prescindir -al menos por el momento- de estos espacios y permitirles el retorno a sus actividades normales. Es importante destacar un vez más que esta mejora en la situación se debe al compromiso de los rafaelinos para con las normas de cuidado dispuestas en el marco de la pandemia.El intendente Luis Castellano; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el subsecretario de Salud, Martín Racca y los concejales que componen los distintos bloques, mantuvieron un encuentro virtual donde coincidieron en la necesidad de refuncionalizar los centros de aislamiento para optimizar los recursos e inventariar camas, colchones, almohadas y demás elementos que fueron comprados y donados para conformar estos lugares. Acordaron, además, en mantener resguardados dichos elementos en un depósito hasta tanto la emergencia sanitaria determine que no se necesitarán más, para definir, también en forma conjunta, el destino final de los mismos.Es importante remarcar que el centro de preaislamiento ubicado en calle Belgrano, que hasta el momento recibió a personas con síntomas en aguardo del resultado de su hisopado, continuará funcionando con un incremento en sus prestaciones. Es importante destacar que estas medidas y estos cambios en cuanto a la reducción de los centros de aislamiento que se encuentran en funcionamiento posibilitan una clara optimización de los recursos del Estado.En este sentido, las instalaciones del centro de preaislamiento que queda en funcionamiento fueron acondicionadas como para mantener en sectores diferenciados a personas con diagnóstico positivo por un lado, y sospechosos por el otro.Finalmente, es necesario recordar que las personas que deban aislarse en forma segura y no puedan hacerlo en sus viviendas particulares deben manifestarlo al número telefónico 107, que se ocupa de derivar el pedido a una guardia específica que se contactará de forma inmediata.