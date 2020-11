El gobernador Omar Perotti participó en la mañana de este martes del acto oficial por el Día Mundial de la Construcción (ver Página 11). Pero también se refirió a la situación por la pandemia de coronavirus, a la posibilidad de nuevas habilitaciones, a la ocupación de camas en terapia intensiva y a lo que se está analizando para las próximas fiestas. "Consultado sobre las versiones que anticipan un retorno de la Ley de Lemas en la provincia, Perotti fue tajante: "yo camino, recorro, y la gente no me pregunta por la Ley de Lemas. Me pregunta por el trabajo, por los protocolos, me pregunta '¿nos vamos a poder juntar en Navidad?'". Con respecto a ese último tema, prosiguió: "mi respuesta es: ojalá podamos juntarnos, eso significa que vamos a llegar en buena manera si nos estamos cuidando hasta ahora. Ahora bien, ¿vamos a poder juntarnos 10 (personas)? No sabemos. Esos 10 que van a estar en la mesa llevan consigo todos los contactos que 48 horas antes todos tuvieron".El gobernador graficó su preocupación por la situación del sistema sanitario diciendo que ya no se levanta a la mañana y mira la hora: "yo me levanto a la mañana y miro las camas críticas", aseguró. En ese sentido, manifestó su voluntad de que la ocupación de las unidades de terapia intensiva se acerque más al 60% "que daría otra tranquilidad" y no al 80% actual.El mandatario aseguró que "en el territorio provincial vamos a convivir con distintas realidades, de acuerdo a la situación epidemiológica". Finalmente, en cuanto al transporte de larga distancia, dijo que ya se iniciaron conversaciones con las partes involucradas y que "hay señales positivas", por lo que "es muy probable que sea una de las actividades que se estén sumando" próximamente. (Fuente: LT 10).