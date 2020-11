En el PJ se presentó Lealtad y Movilización

Sin referentes políticos ni padrinos con renombre, nació en el interior del amplio campo del peronismo un nuevo movimiento a nivel provincial bajo el nombre "Lealtad y Movilización". Gustavo Armando, Carlos Pedemonte y Victor Bulacio presentaron ayer, en el Día de la militancia peronista, a este nuevo espacio "que se sustenta en las bases populares permanentemente defraudadas por la corporación política"."Lealtad y Movilización no responde a ningún dirigente provincial o nacional" resalta el parte de prensa difundido después de una conferencia de prensa que ofrecieron en su local de calle Tetamantti, en los dominios de los Armando. Y a poco de ver la luz el espacio ya mostró las garras: "Los dirigentes provinciales actuales se apoyan en servirse del Estado para realzar su figura e influencia sobre los habitantes de la provincia. En cambio, Lealtad y Movilización cree en un Estado colaborativo con amplitud democrática, que empodere a la gente, para el debate y la elección de sus dirigentes naturales, sin dependencias, absolutamente federal, y con la libertad de acción para lograr el bien común, ya sea en los grandes centros urbanos, como así también en las pequeñas localidades".A modo de declaración de principios, el movimiento se ilusiona con despertar adhesiones en la previa de un año electoral. "¿Todos los movimientos cuando comienzan son pequeños, y sueñan con que las grandes mayorías, algún día despierten de su letargo y se unan a su causa, nosotros creemos que las mayorías ya apoyan nuestra causa: quien no quiere mayor transparencia y honestidad, quien no quiere mayor seguridad, o mejor justicia, mas trabajo, mayores ingresos, o poder invertir con confianza? En definitiva, más democracia y libertad", señala. "Por eso decimos que las mayorías forman parte de nuestro movimiento, para poder cumplir sus sueños, o el de sus hijos, o el de los hijos de sus hijos, o para ser simplemente cada día un poco más felices", agrega el espacio que tiene entre sus dirigentes a Armando, quien el año pasado fue precandidato a senador provincial por una línea ligada a María Eugenia Bielsa.Sin hacer nombres propios, Lealtad y Movilización disparó sus dardos sobre las máximas figuras del peronismo rafaelino, proyectado ahora a toda la Provincia desde que su líder, Omar Perotti, se convirtió en gobernador santafesino. "No claudicaremos ante los que se creen dueños del partido justicialista, no formaremos parte de un frente de pocos, que se reúnen a espaldas de sus compañeros, para hacer sus alquimias políticas, persiguiendo intereses inconfesables, arrogándose una representación que no tienen legítimamente. La promesa, o la amenaza solapada, no forma parte de nuestra naturaleza, por eso la rechazamos, nosotros somos compañeros, y no empleados de nadie", expresaron desde este novel movimiento, desafiante por cierto.Finalmente, este nuevo actor dentro del justicialismo advierte que no se limita a un movimiento de Rafaela o la región sino que tiene raíces en toda la bota santafesina. "Tenemos presencia en todo el territorio provincial, en todos los departamentos, en cada localidad encontramos entusiasmo por sumarse al movimiento, entusiasmo que seguirá creciendo en calidad y cantidad, nuestro mayor apoyo surge de una ciudadanía feliz, de contar con una propuesta legitima y así ser artífices de su propio destino", subrayaron Armando, Pedemonte y Bulacio.