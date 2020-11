El "Peque" no tuvo chances

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El porteño Diego Schwartzman, 9 del ránking mundial, no pudo dar el golpe frente al serbio Novak Djokovic (1°), que lo venció en dos sets en el debut de ambos en las Finales ATP que se disputan en la ciudad inglesa de Londres. Schwartzman, de 28 años, se encontró con un Djokovic impecable, que no le dio posibilidad en la hora y 18 minutos de juego, para resolver el partido con parciales de 6-3 y 6-2 sobre la pista rápida del estadio "O2" de la capital británica.

Djokovic inició de esta forma la búsqueda de su sexto título en el Masters de fin de temporada, algo que por el momento solo consiguió el suizo Roger Federer, ausente por lesión. En tanto, el ruso Daniil Medvedev (4°) derrotó al alemán Alexander Zverev (7°) por 6-3 y 6-3, en una hora y 29 minutos, en el cierre de la primera jornada del grupo Tokio 1970. Zverev será rival del argentino el miércoles.

En la historia, es el octavo argentino que juega en la rama de single después de Guillermo Vilas (campeón 1974), José Luis Clerc, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Nalbandian (campeón 2005), Mariano Puerta y el citado Del Potro.

Pero toda esa expectativa se disolvió rápido, más allá que logró quebrar el saque de Djokovic de entrada (se puso 2-1 arriba), sin poder sostenerlo rápidamente. De hecho, el serbio pasó al frente, aprovechó cada oportunidad y, ante cada golpe de escena que buscaba Schwartzman, le impedía emparejar, lo que le permitió imponerse 6-3. "Después del quiebre que conseguí él recuperó rápido. Sentí que el primer set estuvo cerca todo el tiempo. Cometí muchos errores. Lo intenté mucho pero fue un partido duro, delante está el número 1 del mundo", confió el "Peque".

"Nole" ajustó sus tiros, se adaptó a lo que propuso Schwartzman y, al igual que ocurrió sobre polvo de ladrillo en la final del Masters 1000 de Roma, no le dio posibilidad en el segundo set (6-2). "Siento que el score es un poco mentiroso. Como dije, en el primera set me sentí mucho más cerca que en el segundo. Fui superado, sí. La sensación es rara porque tuve mis chances", analizó Schwartzman, en conferencia de prensa.



GANO ZEBALLOS

El marplatense Horacio Zeballos, tercero del ránking mundial de la especialidad, tuvo ayer un estreno victorioso junto a su compañero español Marcel Granollers (11°), en las Finales ATP de dobles, que se disputan en la capital inglesa de Londres. La dupla del argentino y el catalán se impuso a la pareja del australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus, con parciales de 7-6 (2) y 7-5, en una hora y 42 minutos de juego.

El grupo "Bob Bryan" lo completan el croata Mate Pavic con el brasileño Bruno Soares, y el austríaco Jurgen Melzer junto al francés Edouard Roger-Vasselin.

La victoria del marplatense fue la cuarta para un argentino en el Masters de dobles, luego de las conseguidas por Luis Lobo en Frankfurt 1995 (con J. Sánchez), Daniel Orsanic en Lisboa 2000 (con J. Oncins) y la dupla Gastón Etlis-Martín Rodríguez en Houston 2003.