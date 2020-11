Libertad ante Comunicaciones

Luego de dos días de interrupción de la competencia por los casos positivos de coronavirus en la Conferencia Sur (Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Argentino de Junín y Bahía Basket), este martes se reanudará la Liga Nacional de Básquetbol con la burbuja norte.Libertad de Sunchales tratará de recuperarse de cinco derrotas consecutivas ante Comunicaciones de Mercedes, que hasta aquí es el único que no pudo ganar. El partido se anuncia para las 21.30 en el estadio de Ferro Carril Oeste.Los demás encuentros de la jornada serán: a las 11 La Unión de Formosa vs. San Martín de Corrientes; a las 14 Atenas de Córdoba vs. Regatas Corrientes; a las 16.30 Olímpico de la Banda vs. Oberá; a las 19 Quimsa vs. Instituto.1) San Martín 6-0; 2) Quimsa e Instituto 5-1; 4) Olímpico 4-2; 5) La Unión 3-3; 6) Atenas, Regatas y Oberá 2-4; 9) Libertad 1-5 y 10) Comunicaciones 0-6.