Salió a beber con amigos, y lo encontraron muerto

En Santiago del Estero, efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos Banda realizan averiguaciones para determinar cómo fue que un joven apareció sin vida a la vera de la ruta 5.La investigación judicial se inició cuando personal de la Comisaría 16ª -con asiento en Clodomira- recibió un llamado telefónico que indicaba que sobre en la citada vía de comunicación terrestre, a la altura de la localidad de La Capilla, había una persona sin vida.De acuerdo a El Liberal, cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron el cuerpo de un joven con múltiples lesiones y, aparentemente, no tenía signos vitales por lo que solicitaron de inmediato una ambulancia.Según se supo, el cuerpo se encontraba en un sector oscuro y en el lugar no había ningún otro rodado que lo haya impactado, tampoco huellas de frenadas. Y a unos treinta metros fue ubicado el vehículo en el que se conducía.Para sorpresa de los uniformados, la Corven de 150 cc. estaba perfectamente estacionada sobre la banquina, y no tenía ningún tipo de daño que hiciera suponer que la víctima habría sufrido un choque con su rodado.De acuerdo al colega antes mencionado, la motocicleta fue secuestrada a la vez que se conoció que la víctima fue identificada como Diego Gerardo Céliz, de 28 años de edad, con domicilio en la localidad de Colonia Rasquín, departamento Banda.Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue a los fines que determina la ley.