El mayor acuerdo de libre comercio mundial

BUENOS AIRES, 17 (TELAM).- Quince países del área Asía Pacífico firmaron el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que abarca a casi un tercio de la población y explica alrededor del 27% del producto interno bruto /PIB) del planeta.La rúbrica del acuerdo se plasmó en las últimas horas del domingo de manera virtual en el marco de una teleconferencia convocada por Vietnam y donde participaron delegados de China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, según informó la agencia Bloomberg.El acuerdo dio nacimiento a Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), cuyas negociaciones se extendieron durante casi una década, y finalizaron a última hora del domingo en el marco de la 37ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean por sus siglas en inglés)."La finalización de las negociaciones es un fuerte mensaje que afirma el papel de la Asean en el apoyo al sistema de comercio multilateral", dijo el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, antes de la ceremonia de firma virtual.El acuerdo contribuirá a "desarrollar cadenas de suministro que se han interrumpido debido a la pandemia, así como a apoyar la recuperación económica", dijo.Un mínimo de seis países de la Asean, además de tres socios no miembros, deben ratificar el RCEP para que entre en vigor, dijo el Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun Sing, a los periodistas después de la firma.Los partidarios del pacto comercial, que abarca a 2.200 millones de personas con un PIB combinado de US$ 26,2 billones, similar al de los Estados Unidos, dijeron que reforzará las economías debilitadas por la pandemia al reducir los aranceles, fortalecer las cadenas de suministro con reglas de origen comunes y codificar nuevas reglas de comercio electrónico.Entre los beneficios del acuerdo se incluye una eliminación arancelaria de al menos 92% de los bienes comercializados entre los países participantes, así como disposiciones más estrictas para abordar las medidas no arancelarias, y mejoras en áreas como la protección de la información personal y del consumidor en línea, la transparencia y la documentación electrónica, según un comunicado emitido por el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur.También incluye procedimientos aduaneros simplificados, mientras que al menos el 65% de los sectores de servicios estarán completamente abiertos con mayores límites de participación extranjera.Los negociadores empujaron el acuerdo después de que India sorprendió a los participantes a fines del año pasado al abandonar la mesa de diálogo.El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que se retiró por las preocupaciones sobre cómo el RCEP afectaría los medios de subsistencia de los indios, particularmente los de los más vulnerables. Sin embargo, a India se le permitirá volver a unirse al pacto comercial."La cláusula que permite a India unirse en una fecha posterior es simbólica y muestra el deseo de China de construir puentes económicos con la tercera economía más grande de la región", dijo Shaun Roache, economista jefe para Asia Pacífico de S&P Global Ratings.Malasia reconoce las dificultades que enfrenta India, dijo el primer ministro, Muhyiddin Yassin.Si el RCEP cambia la dinámica regional a favor de China depende de la respuesta de Estados Unidos, dijeron algunos expertos. Las naciones que forman parte en el tratado esperan que fomente la recuperación económica de la pandemia global.