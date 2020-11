Chevrolet Argentina: «La nueva pick up S10 tiene todo para pelear el liderazgo del segmento»

Chevrolet Argentina lanzó al mercado la nueva S10, con cambios estéticos en su frente y llantas, un nuevo turbo que permite mejores performance en lo que es consumo, aceleración y una mejor respuesta del impulsor, el mayor equipamiento de seguridad y la inclusión de internet 4G que nos ayuda en el día a día y especialmente en el campo donde hoy resulta un importante complemento para las tareas diarias.Para conocer más sobre este renovado modelo de la casa del moño conversamos con Agustín Mazzola quien se desempeña como Gerente de MKT y Producto de GM Argentina.Nosotros tenemos cuatro parámetros que son los principales con este lanzamiento de la nueva S10 y que particularmente tres son diferenciales claros. Y digo tres porque uno que por ahí es más de gusto particular que tiene que ver con el rediseño que esta muy bien logrado y estudiado a lo que el consumidor del segmento quiere, con la diferenciación de la versión High Country con el resto de la gama.Los otros tres puntos que claramente sí son diferenciales es la conectividad, sin lugar a dudas es el gran pilar diferencial con respecto al resto de la competencia y ya lo veníamos siendo como la anterior conectividad -On Star- y en esta nueva S10 lo reforzamos muy fuertemente con algunas cuestiones con internet 4G a partir de la versión LTZ con todo lo que significa para los clientes de este segmento que lo van a apreciar más especialmente con el nuevo sistema de antena que es 12 veces más potente que cualquier celular, entonces para el cliente del campo y en la ruta tiene la posibilidad de tener una buena conexión con la potencia y estabilidad que ello significa. Sin lugar a duda es un atributo muy importante y más especialmente como se ha desarrollado el campo en tecnología con la necesidades de conectividad que nos toca vivir a todos.Tenemos además la posibilidad de actualizar el software «Over the Air», es algo sumamente interesante para el consumidor que básicamente es como un celular que hace actualizaciones y modificaciones para mejorar la dinámica con la pantalla y la conectividad con el usuario y actualizar el software Mylink.Otros dos pilares es la seguridad que ya subimos la vara con Onix y Tracker y S10 no iba a ser la excepción, incorporando seis airbags desde la versión de entrada sumado al control de estabilidad, control de tracción y la dirección eléctrica que ya tenía. Además reforzamos la carrocería un 20% más a la existente sin que haya aumentado su peso. Y la novedad es el freno automático de emergencia que vimos en otros productos y lo estamos trayendo para S10 desde la versión LTZ .Y por otro lado la motorización que en términos de potencia y torque no han cambiado pero si tiene cambios en la motorización en si que es única desde la versión de entrada y hemos realizado algunas modificaciones técnicas particularmente con un nuevo turbo que es el de la Chevrolet Colorado de EE. UU. y una nueva calibración que permite mejoras la performance en consumo de combustible siendo un 5% más económico y por otro lado la performance en términos de aceleración, alcanzando el 0 a 100 km/h en 10,1 seg. Este nuevo turbo y a partir de esta nueva configuración hace que reduzca al mínimo el turbo lag – es el periodo de tiempo que transcurre desde que se pisa el acelerador hasta que la fuerza se transmite a las ruedas- brindando una mejor sensación de manejo.El mecanismo es el mismo al que tenía antes, nosotros constantemente estamos haciendo análisis. Lo bueno de este nuevo amortiguador es que nos va a dar mucha información de lo que le interesa al clienta y puede significar el día de mañana estudiar tenerlo o no, o hacer las modificaciones que mencionas. Nosotros constantemente estamos muy cerca de los clientes, tenemos una capacidad muy grande en lo que es estudio de mercado.y que nos permite estar muy cerca de estos detalles. Por ahí el día de mañana puede ser una posibilidad como muchas veces se hizo.Nuestros datos de mix y de ventas no pasamos pero si puedo pasar datos puntuales que tiene que ver cómo han evolucionado la performance de los distintas versiones que tiene S10. Si te paras en el 2015 previo al restyling de S10 hoy vendemos el doble en término de mix de lo que vendíamos en aquel momento de High Country y lo mismo pasa con los versiones más altos como LTZ que hemos crecido fuertemente. Sin lugar a dudas toda esta tecnología que fuimos aplicando a lo largo de los años y como hemos posicionado las versiones altos de S10 ha sido sumamente exitoso, y creemos además que con esta diferenciación que le estamos dando a High Country con respecto al resto de la gama también va a potenciar hacia las más equipadas; es una tendencia que se viene dando en los últimos años.S10 es un a herramienta que entre otras actividades está dirigida al trabajo en el campoDel año pasado para atrás la participación de mercado de las pick ups medianas se ha mantenido bastante estable y siempre estuvo oscilando en 10, 11 y 12%, si se compara con otros valores de la región es altísimo y si se lo compara con el 2020 ya estamos casi en un 15% de lo que es participación del segmento y por ¿qué es? hay diferentes factores uno es el tema del campo pero también es la relación precio producto que tienen estos vehículos, y al crecer esta participación de la pick ups mediana muchos clientes de otros segmentos se ven atraídos a este, particularmente los de SUV. Eso hace que el perfil de lo que es la pick ups se haga más ancho, entonces en término de porcentaje tiene una preponderancia importantísima lo que es el campo y la S10 fue hecha y pensado para el campo.