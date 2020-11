Régimen de Regularización tributaria

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde la Municipalidad se hizo saber que el plazo para adherirse al Régimen Especial de Regularización Tributaria vence el 30 de noviembre .

En concordancia con las políticas implementadas a nivel provincial, está destinado a aquellos contribuyentes que deseen regularizar deudas municipales vencidas a la fecha 31 de julio 2020.

Se establecen distintos beneficios según la forma de pago elegida:

- De contado: hasta un 70% de descuento sobre intereses.

- Hasta en seis cuotas mensuales y consecutivas: no se cobrará interés por financiación.

- En hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas: 1,5% de interés mensual por financiación, previéndose una reducción del 35% sobre los intereses por actualización.

- En hasta 24 cuotas mensuales y consecutivas: 2% de interés mensual por financiación, previéndose una reducción del 20% sobre los intereses por actualización.

- En hasta 36 cuotas mensuales y consecutivas: 2% de interés mensual por financiación.

Beneficios por contribuyentes comprometidos:

*Todo aquel contribuyente que no registre deuda de Tasa General de Inmuebles Urbanos, Suburbanos, Rural e Industrial al día 31 de julio de 2020, obtendrá un descuento del 10% sobre las respectivas Tasas, las cuales se harán efectivas en el último trimestre del año 2020 y el 1° del año 2021.

*Aquellos contribuyentes interesados en acceder al Régimen, podrán acercarse al Area de Gestión de Cobranzas, ubicada en el Edificio Municipal (lunes a viernes, de 07:00 hs. a 13:00 hs.)

IMPORTANTE: Recordar que la posibilidad de acceder al Régimen, vence el 30 de noviembre. Luego de la fecha mencionada, no se tomarán mas solicitudes de acceso al mismo.

Para conocer el detalle de deuda, se puede acceder online en el siguiente link: https://sunchales.boletaweb.com.ar/login/ (si nunca utilizó la herramienta, puede acceder al botón “Ayuda” para conocer los pasos a seguir).