Comenzó a funcionar el Centro Territorial de Denuncias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En informe de prensa difundido ayer, la Municipalidad local hizo saber que a partir del lunes 16 de noviembre, comenzó a funcionar en la ciudad el Centro Territorial de Denuncias. Se ubicará en la planta baja del Punto Gob Terminal, en Av. Yrigoyen 708.

Los Centros Territoriales de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias, relativas a hechos delictivos o contravenciones, garantizando a los vecinos el acceso directo a la justicia, ya que todas las denuncias o trámites que se realizan son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.

La atención será de lunes a viernes de 8 a 12:30 hs. Allí, se podrán hacer todas las denuncias y trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Poder Judicial.

El Centro estará atendido por abogadas y abogados, que trabajan de forma coordinada con los Centros de Orientación para víctimas de delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Las denuncias y trámites que se pueden realizar son:

* Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc).

* Siniestros de tránsito con lesionados.

* Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc).

* Constancia de declaración de domicilio.

* Constancia de supervivencia.

* Constancia por extravíos varios (DNI, tarjetas de crédito o débito, pasaporte, carnet, etc).

*Contacto: 03493 - 452686