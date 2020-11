Piden que este año haya acto de colación presencial

Los referentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, José Corral y Roy López Molina, se expresaron a favor de que los estudiantes que este año culminan la escuela secundaria puedan contar con el acto de colación.“Entendemos que con todos los cuidados del caso, respetando el distanciamiento y las medidas de higiene, se está en condiciones de garantizar un cierre de ciclo para los alumnos que están en el último año de la secundaria, y que con suerte en este 2020 sólo tuvieron una semana de clases presencial, en marzo”, repasaron los dirigentes en el marco de un Zoom que compartieron con madres, padres y estudiantes de quinto año de la ciudad de Rosario. “Nosotros insistimos que apenas los números de contagio lo permitan, es necesario retornar a las aulas, porque la Escuela, además de contenidos, es vínculo. Pero también tenemos claro que no se puede terminar el año sin que quienes concluyen el ciclo de la secundaria no se encuentren con sus compañeros, con sus profesores y se les entregue el diploma con todos los cuidados del caso”, aseguró José Corral. Autorizar el cierre de ciclo de manera presencial “sería también un mensaje simbólico muy fuerte sobre la importancia de la educación para todos. Hay que ir volviendo a la Escuela porque es un derecho. Y esta pandemia también nos ha enseñado la fuerte desigualdad que hay en la Educación, a pesar de los esfuerzos que hacen los docentes y también las familias”, remarcó. Por su parte, Roy López Molina destacó la importancia de acompañar a quienes cierran un ciclo."Como no es coherente ni simbólico que los chicos y chicas puedan ir a un bar pero no a las aulas, tampoco lo es que terminar una etapa sea apenas apagar la computadora", señaló. "También es un momento para que los docentes y autoridades educativas, que hicieron un enorme esfuerzo durante todo el año, les dejen un mensaje hacia el futuro. La presencialidad es irremplazable", agregó López Molina. En la charla con los padres, los dirigentes se comprometieron a transmitir el pedido a las máximas autoridades provinciales y locales, y a seguir trabajando para generar los consensos que permitan un pronto retorno a las aulas. Cabe señalar que la Ministra de Educación, Adriana Cantero, recordó que los actos de colación serán en marzo, debido a que el año lectivo se ha extendido.