La FEV destacó la inversión en seguridad presentada por Saín

Javier Grande, presidente de la Federación de Entidades Vecinales, habló de la presentación del Plan de Inversión Policial llevada a cabo la semana pasada en Rafaela por el ministro de Seguridad Marcelo Saín y dijo: “La verdad que estamos con una gran alegría porque es una inversión muy grande para Rafaela que va a quedar más allá de la gestión y para que la gente de nuestra ciudad se sienta más segura”, manifestó el vecinalista.Grande expresó que igualmente los representantes de las vecinales se quedaron con algunas dudas en cuanto a la operatoria ya que no pudieron entablar un diálogo con el funcionario provincial y él en la exposición habló de manejar de manera muy fuerte cuestiones de inteligencia, de no poner de manera innecesaria a los policía en el territorio sin tener en cuenta estadísticas. “Fundamentalmente lo que más nos inquieta tiene que ver con esto último teniendo en cuenta que las estadísticas se basan sobre el delito en blanco y cuando todo el mundo sabe que hay un gran número de hechos que no se denuncian, eso genera las dudas de cómo va a ser esta operatoria. Insisto, más allá de esto, igualmente es muy importante la decisión de llevar a cabo esta inversión”, indicó el presidente de la FEV.“En Rafaela, el municipio viene haciendo una apuesta muy importante en cuanto a tecnología, que se va a sumar a la que va a incorporar la provincia y van a generar un núcleo tecnológico fuerte para poder cubrir a toda la ciudad. Las vecinales veníamos trabajando mucho sobre el tema seguridad, pidiendo más cámaras y es una alegría que se empiece a concretar la instalación de las mismas y el enlace de esta tecnología”, afirmó Grande.Asimismo el vecinalista dijo que “la mayoría observa que hoy por hoy la inseguridad se mantiene de manera constante, no han bajado los hechos pero sí ha variado el tipo de delito que se comete. Hace algunos días nos reunimos con vecinos del Villa del Parque que nos manifestaban que ha aumentado el robo de motos, en barrio Alberdi comentaron que hay muchas entraderas en ese sector, con lo cual los hechos de inseguridad siguen ocurriendo”.Cabe señalar que el Plan de Inversión Policial presentado en el Complejo Cultural del Viejo Mercado por el ministro Marcelo Saín se enmarca dentro del proyecto de inversión de tres mil millones de pesos aportados por el Gobierno nacional a través del convenio de Cooperación y Asistencia Financiera, entre la jefatura de gabinete de ministros y la provincia de Santa Fe.En cuanto a la focalización de la labor policial -y en el marco del proceso de modernización tecnológica y reforma integral del sistema de seguridad pública de Santa Fe llevado adelante por el gobierno provincial, por Resolución Ministerial N° 1138/2020-, se establecieron en el ámbito de la Policía de la Provincia, siete Centros de Análisis y Operaciones Policiales (COP), a los efectos de desarrollar estrategias y acciones de seguridad de manera eficiente.Para la implementación inicial de estos COP se han priorizado tres grandes centros urbanos: Santa Fe, Rosario y Rafaela. Los COP son núcleos de carácter netamente analítico-operacional, y tendrán la misión de producir análisis criminal, planificar las operaciones e intervenciones policiales focalizadas y evaluar el desempeño operacional policial posterior. Estarán conformados funcionalmente por tres componentes: una Oficina de Análisis Criminal, una Oficina de Operaciones Policiales y una Oficina de Evaluación Operacional Policial. A su vez cada COP permite comprende una integración de sistemas tecnológicos y de comunicaciones, tales como aquellos aplicativos que recaban información criminal en la provincia (las denuncias al 911, Comisarías y Centros Territoriales de Denuncias); el Sistema de Cámaras de Videovigilancia de provincia, municipios y comunas; además de los sistemas de GPS, información generada por drones y cámaras portátiles personales y en vehículos. De tal modo, el COP permitirá planificar, dirigir y evaluar la operación policial en todos sus aspectos.