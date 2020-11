Otros 52 contagios más y 5 muertes

El Ministerio de Salud de la Provincia de santa Fe informó anoche 52 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, 19 menos que los anunciados este domingo, reafirmando una vez más la baja de contagios en la ciudad en los últimos días. De esta manera, ya son 4.430 los casos totales en nuestra medio desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 297 se encuentran activos, 4.049 son las personas recuperadas y 815 los aislados. En tanto, en las últimas horas se reportaron otros 5 fallecimientos en el Hospital "Jaime Ferré" (4 mujeres de 48, 60, 87 y 89 años y un hombre de 89 años), con lo cuál los decesos ascienden a 84. Por otro lado, en el mencionado nosocomio local, se encuentran internados 26 pacientes Covid positivo en sala general y 5 sospechosos, mientras que en UTI ha y 20 pacientes positivos, 10 en AMR.En horas de la tarde de este lunes, Sandra Cappello, a cargo de la Coordinación de Epidemiología de la Región Salud Rafaela, y Martín Racca, Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, brindaron una conferencia de prensa vía Zoom, con la participación de los distintos medios de la ciudad, donde brindaron más detalles acerca de la situación actual de la pandemia en Rafaela. En primer lugar, el facultativo expresó que "el promedio de contagios semanales cayó a la mitad si se tienen en cuenta la primera y la segunda semana de noviembre, pasando de 90 en la primera semana de noviembre a 45 contagios en la segunda. Tenemos un claro descenso en la curva, y lo que vemos hoy es una foto de hace 15 días atrás. Esto, por el momento no se ve reflejado en el hospital de Rafaela, debido a que continúa con una meseta muy alta y casi al límite. Todavía no ha repercutido la baja en los contagios y se espera que esto ocurra en dos semanas, y por otro lado porque vienen en aumento los casos en las localidades de la región. Indefectiblemente, esto también impacta en el efector público de nuestra ciudad". Posteriormente, Racca hizo mención a la tasa de letalidad de nuestra ciudad, que actualmente es de 1,9%, una cifra bastante baja si se lo compara con lo que ocurre en nuestro país (que es de 2,7%) y también a nivel mundial (oscila entre 3 y 3,5%)". A su turno, la doctora Capello agregó que "si no nos cuidamos se puede dar un rebrote, porque el problema no pasó, se logró disminuir el número de casos, pero igualmente sigue habiendo personas que se enferman y fallecen. El problema sigue estando y las medidas sanitarias tienen que seguir estando vigentes.Otra de las cuestiones que se trató es el de la vacuna contra el Covid-19. "Se está evaluando la logística hasta que esté disponible. Por el momento, no hay ninguna comunicación oficial de que la vacuna esté disponible. Es la misma logística que usa la provincia para cualquier vacuna. En Rafaela, están casi todos los centros de salud abiertos, vacunando durante la pandemia con otras vacunas, así que cuando esté disponible la vacuna contra el coronavirus lo menos problemático va a ser la distribución y la colocación", destacaron los profesionales.Sobre la llegada de nuevos enfermeros al Hospital "Jaime Ferré" (fueron 14 de distintas localidades de la provincia), Cappello añadió que "es importante el arribo de estos profesionales, ya que vinieron a reforzar el plantel existente. Mucho de los casos positivos que se dan son de personal de salud. Tenemos muchos enfermeros contagiados y aislados por contacto estrecho con algún familiar o de algún compañero de trabajo. También son varios los médicos aislados por ser Covid positivo (6 en total)".A cerca de la situación de los geriátricos rafaelinos, Cappello respondió que "se dieron varios casos en estas instituciones. En este sentido, hay 3 geriátricos en los que se le dieron el alta a todos los abuelos. La sorpresa fue que enalgunos geriátricos cuando se realizó el hisopado, todos los abuelos dieron positivo y estaban totalmente asintomático y muchos de los que presentaban síntomas no requirieron internación. Sí hubo abuelos que se descompensaron y fallecieron que tenían más de 90 años. La mortalidad en esos geriátricos fue de 1 fallecido cada 10 abuelos y sigue habiendo hogares en estudio". Otra de las preguntas que respondió la médica fue que "aún no se están haciendo los análisis de los PCR en el Hospital pero se está más cerca, ya que se continúan con las pruebas y los primeros procesos".Por último, sobre los tratamientos de Ivermectina en la lucha contra este letal virus, respondieron que "sigue están bajo un ensayo clínico y todavía no hay resultados certeros. No hay ninguna recomendación oficial que autorice ese método. Si está autorizado en algunos casos bajo estudio clínico. Lo que si está autorizado es el uso de corticoide, el soporte respiratorio precoz y el plasma de convaleciente. Y recomendamos a la población no automedicarse y no usar formulaciones de uso veterinario".Una vez más, el Informe Epidemiológico local que se venía emitiendo de lunes a viernes desde las 19 por parte de las autoridades sanitarias de la ciudad volvió a cambiar de modalidad. De ahora en más, de lunes a viernes se publicarán las placas de casos diarios y de la situación del Hospital en el muro del Facebook y en las historias de Instagram de la Municipalidad de Rafaela. Igualmente, todos los lunes a las 18:00 horas, la doctora Sandra Capello y el doctor Martín Racca van a brindar una videoconferencia de prensa destinada a los medios locales.