Plan DetectAR en la Jefatura

La Dirección Regional de Salud Rafaela informa que este martes 17 a las 9:00 hs. en la Jefatura de Policía, se aplicará el Plan DetectAR a agentes de seguridad. Están invitados los medios locales en forma presencial para la cobertura de la actividad.En el parte de prensa municipal emitido el día sábado 14 de este mes, titulado “Tres locales gastronómicos y una heladería no cumplieron con los protocolos sanitarios”, se detalló que durante la noche del viernes, comercios identificados al rubro gastronómico no respetaron las medidas dispuestas por el Municipio. Al respecto, el comercio ubicado en la primera cuadra de calle Saavedra, no contaba con el permiso de uso y ocupación del espacio público, siendo que cuatro mesas estaban situadas en la calle. Sin embargo, es importante aclarar que dicho local sí cumplió con los protocolos sanitarios establecidos para el rubro y que la notificación realizada por las autoridades actuantes en el lugar, no fue por esa causante. También es preciso remarcar que al día de la fecha, la situación del permiso de uso del espacio público se encuentra regularizada por parte del titular del comercio.