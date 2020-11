Comenzó la entrega de refuerzos alimentarios

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela entregó ayer más de 700 cajas con alimentos a familias que hoy se encuentran en una situación económica crítica como consecuencia de la pandemia. Teniendo en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social y uso de barbijo, la modalidad elegida se basa en la terminación del número de documento del titular del beneficio.De esta manera, el calendario de entrega comenzó ayer con los beneficiarios cuyo documentos finalizan en 0 y 1. "La jornada se desarrolló normalmente. El operativo se extenderá toda la semana y se estima que podremos entregar alrededor de 4000 bolsones, un número que está en línea con anteriores entregas", dijo una fuente municipal.En tanto que hoy, en el horario de 8 a 12 en el Salón de Toros de la Sociedad Rural, el reparto de la asistencia alimentaria tendrá continuidad con los titulares que tienen documentos finalizados en 2 y 3; el miércoles a documentos finalizados en 4 y 5; el jueves 19 podrán retirar los bolsones los beneficiarios con documentos finalizados en 6 y 7; y el viernes 20, los documentos que finalicen en 8 y 9.El Municipio recordó que sólo se realiza la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, teniendo en cuenta el día por la terminación del mismo. Los únicos exceptuados son las personas mayores de edad por ser de riesgo, las personas con discapacidad y las personas que se encuentran en aislamiento por ser caso positivo de Covid o por ser contacto estrecho. En todos los caso se debe presentar un familiar con el DNI del beneficiario.Finalmente, se recordó que para acceder a este beneficio, los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).