JxC rechazó eventual suspensión de las PASO

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El frente Juntos por el Cambio rechazó ayer la propuesta de gobernadores peronistas de suspender las PASO en 2021 y señaló que sería "retroceder en la institucionalidad", al tiempo que propuso alternativas como la confección de un protocolo o el análisis de la implementación de la boleta única.

"Dejar de lado las PASO es ser funcional al Gobierno de turno Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacieron para que los ciudadanos comunes, que no pertenecen a las cúpulas partidarias o a una casta políticas puedan aspirar a una candidatura electiva", afirmó el espacio opositor.

Durante la reunión de la Mesa Nacional de la que participaron los principales dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se analizó la propuesta "del gobierno salteño" sobre las PASO locales, pero marcó la postura general del sector.

"Nos toca vivir una crisis social compleja, la estabilidad y claridad deben primar ante cualquier tipo de decisión por parte del Gobierno. La confusión aumenta la incertidumbre y no creemos oportuno modificar la Ley Electoral para eliminar las PASO", expresó JxC.

En un mensaje difundido tras la reunión por Zoom, la Mesa Nacional señaló: "Sin dejar espacio para la especulación política, es tiempo de reforzar lo que se hizo pero no suspender ni descartar una ley que fue trabajada en base al consenso y sobre todo con la mirada puesta en garantizar la participación ciudadana".

"Es tiempo de demostrar con hechos que no priorizamos intereses del Gobierno de turno sino que buscamos dar transparencia en el acceso a las candidaturas. Dejar de lado las PASO, ya sea con una eliminación o suspensión es retroceder en la institucionalidad que se necesita para crecer y desarrollarnos", expresó la oposición.

Y consideró que "si el gobierno de turno las manipula, pierde legitimidad la democracia porque volverían los acuerdos de cúpulas para arreglar las candidaturas y tendríamos de nuevo decenas de partidos sin representación".

"La competencia electoral quedaría reservada a una elite política, es por ello que el sistema abierto y simultáneo, permite la participación de todos y la no intromisión de una fuerza en la otra. Argentina necesita reglas electorales estables y previsibles en el tiempo. No se puede usar la pandemia como excusa para maniobrar las reglas institucionales, y menos las que rigen las elecciones", evaluó JxC.

Además, resaltó que "el cronograma electoral, en la mayoría de los países, se ha llevado a cabo sin mayores problemas", pese a la pandemia.

En ese sentido, sostuvo que "debe confeccionarse un protocolo para garantizar la salud de los presidentes y fiscales de mesa, que tienen que estar al aire libre y debe respetarse la distancia social en las filas".

"¿Consideran que tienen problemas? Trabajemos para resolverlos.

Con boleta única, con mayor control ciudadano y con otras posibilidades que surjan del debate entre los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y las propuestas de especialistas. Cerrar en un sistema que no permite las PASO abiertas, es una gran regresión que por el contrario no traerá una mejor valoración de la sociedad hacia ellos", agregó Juntos por el Cambio.