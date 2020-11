El dólar blue se derrumbó diez pesos y cerró a $162

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Luego de tres jornadas en alza, el dólar blue recortó ayer $10 y cotizó a $162, mientras el el Banco Central consiguió embolsar más de U$S 40 millones, según fuentes del mercado. Tras la fuerte escalada de la semana anterior, el billete que se negocia en el circuito informal empezó la semana con un brusco descenso, aunque había arrancado el día en alza y revirtió la tendencia a media jornada.

En los anteriores tres días, el billete norteamericano había subido $23, desde $149 a $172, un nivel que empezó a preocupar en esferas oficiales, pero lejos del récord de $195 registrado el 23 de octubre.

Con esta caída, la brecha con el billete en el segmento mayorista descendió a 106,4%, aunque antes de las últimas tres jornadas en alza había bajado al 84%.

En el circuito minorista, el dólar cotizó en promedio -según el relevamiento del Banco Central- a $79,30 comprador y $85,60 vendedor. Con el agregado del impuesto PAIS y del gravamen del 35% que se puede deducir de Ganancias o Bienes Personales, el billete trepó a $141,24, 57 centavos más que el viernes.

En el sector mayorista, donde opera el Central, el dólar cerró a $79,97 por unidad, 22 centavos arriba del cierre del viernes pasado y el volumen negociado llegó a U$S 296,2 millones, 30% más que el viernes.

Un monto de ese nivel no se verificaba desde los primeros días de octubre.

"En una jornada con interesante volumen de negocios, se notó mayor presencia de la oferta privada en el desarrollo de las operaciones", indicaron analistas del circuito cambiario porteño.

En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó casi 1% a $147,83, con lo que el spread frente al oficial se ubicó en el 84,9%.

En tanto que el dólar Bolsa o MEP operó con una suba de 1,2% a $142,92, y de este modo la brecha con el mayorista se estableció en el 78,7%.