La vacuna de Moderna tiene 94,5% de eficacia

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La compañía farmacéutica Moderna, de los Estados Unidos, anunció este lunes que su vacuna contra el coronavirus Covid-19 demostró una efectividad del 94,5% en los resultados preliminares de la fase 3 de estudios.

El reporte fue publicado tras detectarse 95 infecciones entre los voluntarios participantes de los ensayos, de los cuales la gran mayoría pertenece al grupo que recibió un placebo: solo cinco de los contagiados había recibido la fórmula real.

La vacuna de Moderna, creada con los Institutos Nacionales de Salud, está siendo estudiada en 30.000 voluntarios.

Moderna es la segunda compañía farmacéutica de Estados Unidos que anuncia los resultados de eficacia de su vacuna de Covid-19.

La semana pasada, Pfizer, unos días después de los rusos, anunció que los primeros datos muestran que su vacuna es más del 90% efectiva contra la enfermedad. Según se informó, ambas vacunas utilizan material genético llamado ARN mensajero para activar el sistema inmunológico del cuerpo, es decir, no están hechas con el coronavirus en sí, lo que significa que no hay posibilidad de que alguien pueda contagiarse con las inyecciones. "Obviamente, estos son resultados muy emocionantes", dijo el Anthony Fauci, virólogo de la Casa Blanca, y agregó: "Es tan bueno como parece: el 94,5% es realmente excepcional".

La agencia de Fauci, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, colaboró ​​con Moderna en el desarrollo de la vacuna contra el Covid.

Moderna detalló que una vez descongeladas, sus dosis pueden durar más tiempo en un refrigerador de lo que se pensaba inicialmente, hasta 30 días, lo que facilitaría notablemente la logística de distribución.

El presidente de Moderna, Stephen Hoge, acogió con beneplácito el "hito realmente importante", pero dijo que lo más tranquilizador era tener resultados similares de dos compañías diferentes.

"Eso debería darnos a todos la esperanza de que realmente una vacuna va a ser capaz de detener esta pandemia y con suerte nos devolverá a nuestras vidas", dijo Hoge a AP. Y agregó: "No será sólo Moderna la que resuelva este problema. Se va a requerir de muchas vacunas".

Según se informó, los principales efectos secundarios detectados en las pruebas fueron fatiga, dolores musculares y dolor en el lugar de la inyección después de la segunda dosis de la vacuna, a un ritmo que Hoge caracterizó como más común que con las vacunas contra la gripe, pero a la par de otros como la vacuna contra el herpes.