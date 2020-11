El Gobierno anunció un plus para los beneficiarios de AUH

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Gobierno anunció ayer que destinará $22.000 millones para el pago de un plus de fin de año a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en promedio será de $12 mil pesos por grupo familiar.

En un comunicado, la ANSES informó que la medida beneficiará a cerca de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes y a 2.300.000 familias.

Según explicó, no será un bono, sino que corresponderá al pago en concepto del 20 por ciento acumulado de la AUH y por lo tanto, un grupo familiar que, en promedio, tiene 1,9 hijos, recibirá el mes próximo alrededor de $12 mil. "La AUH es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años, cuya madre o padre son desocupados, trabajadores no registrados, del servicio doméstico o monotributistas sociales", recordó el organismo previsional.

Agregó que frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19 el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 840/2020 que cumple automáticamente los controles sanitarios y escolares para, así, garantizar la permanencia en la asignación.

Asimismo, la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, entre otras medidas, dispuso en articulación con los ministerios de Salud y Educación, el cruce de información para generar un sistema inteligente que permita hacer simple la acreditación de las prestaciones.

Para percibir el plus, las familias deben presentar todos los años los certificados de escolaridad y controles de salud, pero este año por la pandemia y las medidas sanitarias, el organismo facilitará los trámites.

Para evitar esta situación, la ANSeS buscará los datos respectivos a través de los sistemas informáticos de los Ministerios de Salud y Educación.