Urcera puso primera en la Copa

El rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet) ganó ayer, por tercera vez en su carrera, una emotiva final del Turismo Carretera correspondiente a la novena fecha del campeonato y la primera de la Copa de Oro que definirá el título, disputada en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez"."Manu" fue escoltado por el entrerriano Mariano Werner (Ford) -que amplió su diferencia como líder en el campeonato- y el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet).El mendocino Julián Santero (Ford), que había ganado la serie más rápida del domingo por la mañana, fue el gran protagonista desde el arranque, donde aprovechó su lugar en la cuerda para mantener el primer lugar.Vueltas después debió ingresar por primera vez el auto de seguridad por los despistes de Julio Catalán Magni (Ford) y Juan José Ebarlín (Chevrolet), juntándose otra vez Santero, Urcera, Werner, Canapino y Ledesma.El relanzamiento volvió a encontrar muy bien al mendocino, que unas vueltas más adelante tuvo que abandonar y modificó la escena de la carrera, porque permitió a Urcera, sin mucho esfuerzo, quedar al frente.La segunda neutralización de la final fue provocada por el despiste de Gabriel Ponce de León, que le entregó otro momento emotividad a la definición.Urcera defendió la primera ubicación en el reinicio (vuelta 14), para soportar los intentos de Werner y Canapino, que luego fue superado por Ledesma y enseguida debió abandonar por problemas de motor.Quedaban apenas tres giros y un par de incidentes en pista, que obligaron a una nueva entrada del pace car, que le entregó un atractivo particular a la última vuelta.Fue un relanzamiento a pura velocidad, en el que Werner solo quiso aguantar a Ledesma para cerrar un fin de semana perfecto -no sumó lastre a futuro- y Urcera no cometió errores para volver a ganar luego de Rafaela 2019.