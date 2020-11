Decepción de Esteban Guerrieri

Esteban Guerrieri (Honda Type R), que llegó con posibilidades de luchar por el título en el WTCR, finalmente ocupó el cuarto lugar en el torneo.Luego de su excelente victoria en la Carrera 1, que le permitió acercarse al líder Yann Ehrlacher (Lynk & Co), no pudo repetir en las otras dos competencias disputadas en MotorLand Aragón, en las que abandonó y fue décimo, respectivamente.El que disfrutó de su primera victoria en la categoría es el uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co), al imponerse en la Carrera 3, en un fin de semana que se resume en estas clasificaciones:1° Esteban Guerrieri (Honda); 2° Néstor Girolami (Honda) y 3° Gilles Magnus (Audi).1° Yvan Muller (Lynk & Co); 2° Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo) y 3° Mikel Azcona (Cupra).1° Santiago Urrutia (Lynk & Co); 2° Yann Ehrlacher (Lynk & Co) y 3° Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo).Yann Ehrlacher (campeón) 234 puntos; Yvan Muller 195; Jean-Karl Vernay 194; Esteban Guerrieri 186; Gilles Magnus 176 y Santiago Urrutia 165.